موعد مباراة مصر وزيمبابوي كأس أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة مصر وزيمبابوي افتتاح كأس أفريقيا 2019 يفتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه مساء يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري من أجل استقبال جماهير كرة القدم في مختلف القارة السمراء من أجل حضور ومتابعة مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في جمهورية مصر العربية في الفترة من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وحتى التاسع عشر من شهر يوليو القادم بمشاركة 24 منتخباً من القارة.

منتخب مصر بقيادة مديره الفني خافيير أجيري يأمل في تحقيق بداية جيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتتويج بلقب كأس أفريقيا 2019 كما حدث في آخر بطولة استضافتها مصر في عام 2006، حيث كانت تلك البطولة بمثابة انطلاقة قوية للجيل الذهبي للمنتخب المصري بقيادة مديره الفني الوطني حسن شحاته.

منتخب مصر أتى في مجموعة سهلة تضم منتخبات: الكونغو، وأوغندا، وزيمبابوي بجانب المنتخب المصري، وبالنظر لمنتخبات هذه المجموعة، فنجد أن الفوارق الفنية والفردية تصب في صالح المنتخب المصري، والذي من المتوقع أن يحتل صدارة هذه المجموعة بنهاية مباريات دوري المجموعات بمشيئة الله تعالى.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح منافسات كأس أفريقيا 2019 مساء يوم الجمعة، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وسيتمكن المشاهدون من متابعة أحداث مباراة مصر ضد زيمبابوي أمسية الجمعة من خلال شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، كما أن قنوات bein SPORTS MAX ستقوم بنقل أحداث مباراة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتم التعليق باللغة العربية على أحداث المباراة.