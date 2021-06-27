معسكر الهلال في النمسا.. الزعيم يُعلن تفاصيل خطة الإعداد للموسم الجديد 2022/2021

أعلن الهلال السعودي عن خطط الإعداد للموسم الجديد 2022/2021 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد ليوناردو جارديم، حيث يتأهب الهلال السعودي للمنافسة على كل البطولات المحلية السعودية، وينافس قاريًا على لقب دوري أبطال آسيا 2021، سوف يخوض الهلال معسكر تدريبي خارجي في دولة النمسا، قبل أن يعود للبلاد من جديد ويبدأ مشوار الموسم الجديد، وبخصوص تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، فمن المرتقب أن تكون صفقات الهلال في موسم الانتقالات الصيفية 2021 من العيار الثقيل وبتوجيهات من المدير الفني البرتغالي.

معسكر الهلال في النمسا 2021