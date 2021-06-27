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معسكر الهلال في النمسا.. الزعيم يُعلن تفاصيل خطة الإعداد للموسم الجديد 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
معسكر الهلال في النمسا معسكر الهلال في النمسا

أعلن الهلال السعودي عن خطط الإعداد للموسم الجديد 2022/2021 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد ليوناردو جارديم، حيث يتأهب الهلال السعودي للمنافسة على كل البطولات المحلية السعودية، وينافس قاريًا على لقب دوري أبطال آسيا 2021، سوف يخوض الهلال معسكر تدريبي خارجي في دولة النمسا، قبل أن يعود للبلاد من جديد ويبدأ مشوار الموسم الجديد، وبخصوص تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، فمن المرتقب أن تكون صفقات الهلال في موسم الانتقالات الصيفية 2021 من العيار الثقيل وبتوجيهات من المدير الفني البرتغالي.

معسكر الهلال في النمسا 2021

  • يصل جارديم إلى السعودية يوم 30 يونيو 2021.
  • يبدأ الموسم الجديد للزعيم بالتجمع في مقر النادي يوم 5 يونيو 2021.
  • فحوصات طبية لكل الفريق لمدة ثلاثة أيام.
  • تبدأ بعد ذلك التدريبات اليومية لفريق الهلال في مقر النادي.
  • يبدأ معسكر الهلال في النمسا من 12 يوليو حتى 2 أغسطس 2021.
  • يتخلل معسكر الهلال في النمسا خمس مباريات ودية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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