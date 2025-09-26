معلق مباراة الحزم ضد الأهلي اليوم في دوري روشن وتردد القناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهة قوية تجمع بين الحزم والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2025. يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل الحزم المركز الرابع عشر بنقطتين فقط، مما يضيف طابع الندية والأهمية لهذه المواجهة.

من هو معلق المباراة؟

أسندت شبكة قنوات ثمانية مهمة التعليق على المباراة إلى فهد العتبي، الذي يتميز بصوته الحماسي وقدرته على نقل أجواء الملعب لحظة بلحظة، ما يزيد من متعة المتابعة للجماهير.

تردد قناة ثمانية الناقلة

تبث المباراة حصريًا عبر قناة ثمانية الرياضية بجودة HD، ويمكن استقبالها عبر الترددات التالية:

نايل سات: 12360 – عمودي (V) – معدل الترميز 27500.

عرب سات: 11919 – أفقي (H) – معدل الترميز 27500.

وبهذا يستعد عشاق الفريقين لمتابعة مواجهة مثيرة قد تحمل الكثير من المفاجآت في مشوار الدوري.

ويسعى أهلى جدة من خلال مباراة الحزم إلى نحقيق فوز يصل به إلى النقطة 8 في جدول ترتيب دوري روشن ومن ثم يصحح مساره ويعود للمنافسة، في حين يرغب الحزم في تحقيق استفاقة على حساب الأهلى.