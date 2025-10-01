معلق مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة مجاناً

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة قوية تجمع بين بيراميدز المصري والجيش الرواندي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026. المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق السماوي، حامل لقب النسخة الماضية، الذي يسعى لبدء مشواره القاري بقوة والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ستقام المباراة على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية كيجالي، حيث يطمح الفريق المحلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخلق مفاجأة أمام حامل اللقب. على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة.

يقود الفريق السماوي المدرب الكرواتي يورشيتش، الذي يسعى لمواصلة الأداء المميز الذي ظهر به الفريق في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والقاري، مع الاعتماد على لاعبيه البارزين لتقديم مباراة قوية وهادفة.

من الناحية التحكيمية، كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من موريتانيا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه يوسف محمد محمود كمساعد أول، وإبراهيم سالم حمادي مساعدًا ثانيًا، بينما سيكون بابكار سار حكمًا رابعًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ والوقت: الأربعاء 1 أكتوبر 2025، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

الملعب: كيجالي بيلي ستاديوم – كيجالي.

القناة الناقلة: OnTime Sports 1، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، وتغطية مباشرة لأهم اللحظات وتحليل فني لأداء اللاعبين.

المعلق: أيمن الكاشف.

تعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لبيراميدز أمام فريق عنيد يسعى لتحقيق مفاجأة، بينما يأمل حامل اللقب في فرض أسلوبه وسيطرته على المباراة من أجل وضع قدمه في دور الـ16 مبكرًا.

بالتأكيد، سيكون المعلق الرسمي لهذه المباراة مع عشاق كرة القدم لمتابعة كل لحظة مثيرة خلال اللقاء، في تجربة فنية وتحليلية متكاملة لعشاق الساحرة المستديرة.