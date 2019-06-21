معلق مباراة مصر وزيمبابوي اليوم على قناة بي ان سبورت ماكس في افتتاح مباريات امم افريقيا

نواصل تغطية مباراة افتتاح امم افريقيا، وننشر معلق مباراة مصر وزيمبابوي اليوم على قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي تعتبر من القنوات الناقلة للمباراة اليوم على البث الفضائي، حيث أعلنت القناة القطرية أنها سوف تذيع مشاهدة مباراة الفراعنة من خلال شاشة بي ان سبورت bein sports max1 وأيضا من خلال bein sports max 2.

معلق مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في الكان الإفريقي، سوف يكون هو الكابتن المصري علي محمد علي، والذي سوف يكون متواجدا على أرضية إستاد القاهرة الدولي في مصر من أجل التعليق على هذه المباراة وتغطية مباراة افتتاح كاس افريقيا، وذلك على شاشة بي ان سبورت ماكس 1.

في حين أن المصري الأخر محمد الكواليني سوف يقوم بدور معلق مباراة مصر وزيمبابوي من خلال شاشة قناة بي ان سبورتا bein sports max 2 القناة الناقلة هي الأخرى للمباراة، وذلك من خلال استوديوهات بي ان سبورت في العاصمة القطرية الدوحة من أجل التعليق على هذه المباراة المهمة للفراعنة في افتتاح الكان.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة مصر وزيمبابيو اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، سوف يكون على أرضية إستاد القاهرة الدولي، بقيادة الحكم الكاميروني نيانت أليوم إبتداءا من الساعة العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت القاهرة مصر، وفي الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية.