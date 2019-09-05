





من هو عدي الدباغ لاعب منتخب فلسطين هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع الان بعد التألق اللافت لهذا اللاعب مع المنتخب الفلسطيني، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للاعب عدي الدباغ ومسيرته مع كرة القدم والأندية التي لعب لها، واسم النادي الذي يلعب له الان، كما نقدم معلومات عن عدي الدباغ CV وكل الأخبار حول هذا النجم الصاعد، تألق عدي الدباغ مع منتخب فلسطين في بطولة غرب آسيا، كما سجل في شباك أوزبكستان في بداية مشوار تصفيات مونديال 2022.







معلومات عن عدي الدباغ لاعب منتخب فلسطين، والسيرة الذاتية له

هو عدي إبراهيم الدباغ من مواليد القدس في ديسمبر 1998 أي سيكمل 21 عام في ديسمبر القادم، بدأ عدي الدباغ مسيرة النجومية مع نادي هلال القدس وهو في سن 16 سنة، حقق مع النادي لقب الدوري ثلاث مرات، كما حقق الحذاء الذهبي وهداف الدوري في موسم 2019، لعب لمنتخب فلسطين الأولمبي وسجل له 12 هدف، كما يلعب لمنتخب فلسطين الأول منذ 2018.







وبخصوص اسم النادي الذي يلعب له عدي الدباغ لاعب منتخب فلسطين فهو يلعب لنادي السالمية الكويتي، حيث وقع عدي الدباغ للسالمية في موسم الانتقالات الصيفية 2019، ويلعب الدباغ للسالمية في عقد لمدة موسم واحد فقط، من المرتقب ان يحقق اللاعب نجاحات مع الفريق الكويتي.