معلومات عن هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين، السيرة الذاتية له







من هو هيليو سوزا مدرب البحرين الجديد هو السؤال الأبرز الذي يشغل تفكير كل جماهير البحرين وجماهير الخليج العربي الان بعد تألق الأحمر البحريني تحت قيادة مدربه البرتغالي، ونقدم لكم السيرة الذاتية للمدرب هيليو سوزا ومسيرته التدريبية والمنتخبات التي دربها من قبل، وإنجازات المدير الفني، ومعلومات عن هيليو سوزا CV، ومن مباراة لأخرى يظهر هذا المدير الفني قدرات كبيرة، والذي يؤكد كل مرة أن البحرين مليئة بالمواهب الكروية.







معلومات عن هيليو سوزا مدرب البحرين الجديد والسيرة الذاتية له

هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين يبلغ من العمر 50 عاما فهو من مواليد مدينة سيتوبال البرتغالية عام 1969، كل مسيرته الكروية كلاعب كانت مع نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي، كلاعب حصل على كأس العالم تحت 20 سنة مع منتخب البرتغال، وكان يلعب هيليو سوزا في مركز الوسط، بدأ مسيرة التدريب عام 2005.







هيليو سوزا مدرب البحرين البرتغالي بدأ مسيرة التدريب كمدير فني لفريق فيتوريا من 2005 حتى 2007، ثم درب نادي كوفليا البرتغالي، ثم أصبح المدير الفني لمنتخب البرتغال للشباب من 2010 حتى 2019، من إنجازات هيليو سوزا كمدرب:

الفوز بكأس البرتغال مع فيتوريا سيتوبال.

الفوز بكأس أمم أوروبا 2016 تحت 17 سنة مع منتخب البرتغال.

الفوز بكأس أمم أوروبا 2018 تحت 19 سنة مع منتخب البرتغال.

الفوز ببطولة غرب آسيا مع منتخب البحرين.