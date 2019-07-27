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مع إقتراب الدوري الإنجليزي.. تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
مع إقتراب الدوري الإنجليزي.. تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى
الجولة الأولى الدوري الإنجليزي

موعد بدء الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 حيث ينتظر مشجعي الكرة الإنجليزية بداية موسم اخر من الدوري الإنجليزي الممتاز و يبحثون عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2019 حيث  إنتهى موسم 2018/2019 بتتويج فريق مانشستر سيتي بعد منافسه قويه مع نادي ليفربول، و الجدير بالذكر أن الفارق بين الفريقين لم يكن سوا نقطة وحيدة حيث حصل فريق مانشستر سيتي على 98 نقطة بينما حصل ليفربول على 97 نقطة، كما إستطاع فريق تشلسي حصد المركز الثالث و نادي توتنهام حصل على المركز الرابع ليتأهلوا جميعهم الى دوري أبطال اوروبا هذا العام .

متى يبدء الدوري الإنجليزي ؟

موعد بدء الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 من المقرر أن يلعب فريق نادي ليفربول أولى مباريات الدوري هذا العام والتي تم تحديد موعدها يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس القادم و سيواجه فيها ليفربول نادي نورويتش سيتي في تمام الساعه التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليفربول”  الأنفيلد ” وسننقل لكم جدول مباريات الدوري الإنجليزي للعام الحالي 2019 .

جدول مباريات الجولة الأولى

جدول مباريات الدوري الإنجليزي للعام 2019/2020 والذي سيبدأ بمباراة نادي ليفربول يوم الجمعة التي تلي القادمة :

………ضد ……….اليومالتوقيتالملعبالجولة
ليفربول ضد نورويتش سيتيالجمعة

9/8/2019

21.00anfield1
وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتيالسبت 10/8/201913.30london stadium1
  بيرنلي ضد ساوثهامبتونالسبت

10/8/2019

16.00TURF Moor1
كريستال بالاس ضد إيفرتونالسبت

10/8/2019

16.00selhurst park1
بورنموث ضد شيفيلد يونايتد السبت

10/8/2019

16.00vitality stadium1
واتفورد ضد برايتون أند هوف البيونالسبت

10/8/2019

16.00vicarage road1
توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا السبت

10/8/2019

18.30tottenham stadium1
ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون وانديررزالاحد

11/8/2019

15.00king power stadium1
نيوكاسل يونايتد ضد أرسنالالاحد

11/8/2019

15.00st.james park1
مانشستر يونايتد ضد تشلسيالاحد

11/8/2019

18.30old trafford1

وسننقل لكم متابعي موقع كلمة نتائج هذة المباريات أولاً بأول عبر موقع كلمة .اورج .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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