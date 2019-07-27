مع إقتراب الدوري الإنجليزي.. تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى

موعد بدء الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 حيث ينتظر مشجعي الكرة الإنجليزية بداية موسم اخر من الدوري الإنجليزي الممتاز و يبحثون عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2019 حيث إنتهى موسم 2018/2019 بتتويج فريق مانشستر سيتي بعد منافسه قويه مع نادي ليفربول، و الجدير بالذكر أن الفارق بين الفريقين لم يكن سوا نقطة وحيدة حيث حصل فريق مانشستر سيتي على 98 نقطة بينما حصل ليفربول على 97 نقطة، كما إستطاع فريق تشلسي حصد المركز الثالث و نادي توتنهام حصل على المركز الرابع ليتأهلوا جميعهم الى دوري أبطال اوروبا هذا العام .
متى يبدء الدوري الإنجليزي ؟
موعد بدء الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020 من المقرر أن يلعب فريق نادي ليفربول أولى مباريات الدوري هذا العام والتي تم تحديد موعدها يوم الجمعة الموافق 9 من شهر أغسطس القادم و سيواجه فيها ليفربول نادي نورويتش سيتي في تمام الساعه التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليفربول” الأنفيلد ” وسننقل لكم جدول مباريات الدوري الإنجليزي للعام الحالي 2019 .
جدول مباريات الجولة الأولى
جدول مباريات الدوري الإنجليزي للعام 2019/2020 والذي سيبدأ بمباراة نادي ليفربول يوم الجمعة التي تلي القادمة :
وسننقل لكم متابعي موقع كلمة نتائج هذة المباريات أولاً بأول عبر موقع كلمة .اورج .
التعليقات