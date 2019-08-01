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مع اقتراب البريميرليج.. اعرف جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
مع اقتراب البريميرليج.. اعرف جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد
ليفربول

يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وعينه على التتويج بلقب البريميرليج، ونستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2010، جديراً بالذكر أن ليفربول في الموسم الماضي قد احتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيده عن بطل البريميرليج للعام الماضي مانشستر سيتي، يُذكر أن نادي ليفربول منذ عام 1990 وحتى الآن لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من خسارته لقب الدوري إلا أن الفريق استطاع إسعاد جماهيره بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام وهي البطولة رقم 6 في تاريخ النادي.

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد

قبل بداية الموسم الجديد من المُقرر أن يخوض ليفربول في إطار الدرع الخيرية أمام نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد القادم 4 أغسطس 2019، ويخوض فريق ليفربول أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام نظيره نوروويتش يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراةتاريخ المباراةالموعد وفق توقيت مصر
ليفربول × نورويتش سيتي9 أغسطس 201921:00
ساوثهامبتون × ليفربول17 أغسطس 201916:00
ليفربول × آرسنال24 اغسطس 201918:30
بيرنلي × ليفربول31 أغسطس 201918:30
ليفربول × نيوكاسل14 سبتمبر 201913:30
تشيلسي × ليفربول22 سبتمبر 201917:50
شيفيلد يونايتد × ليفربول28 سبتمبر 201913:30
ليفربول × ليستر سيتي5 أكتوبر 201916:00
مانشستر يونايتد × ليفربول19 أكتوبر 201916:00
ليفربول × توتنهام26 أكتوبر 201916:00
أستون فيلا × ليفربول2 نوفمبر 201917:00
ليفربول × مانشستر سيتي9 نوفمبر 201917:00
كريستال بالاس × ليفربول23 نوفمبر 201917:00
ليفربول × برايتون ألبيون30 نوفمبر 201917:00
ليفربول × إيفرتون4 ديسمبر 201922:00
بورنموث × ليفربول7 ديسمبر 201917:00
ليفربول × واتفورد14 ديسمبر 201917:00
وست هام يونايتد × ليفربول21 ديسمبر 201917:00
ليستر سيتي × ليفربول26 ديسمبر 201917:00
 ليفربول × ولفرهامبتون28 ديسمبر 201917:00
ليفربول × شيفيلد يونايتد1 يناير 202017:00
توتنهام × ليفربول11 يناير 202017:00
ليفربول × مانشستر يونايتد18 يناير 202017:00
ولفرهامبتون × ليفربول21 يناير 202021:45
ليفربول × ساوثهامبتون1 فبراير 202017:00
نورويتش سيتي × ليفربول8 فبراير 202017:00
ليفربول × وست هام يونايتد22 فبراير 202017:00
واتفورد × ليفربول29 فبراير 202017:00
ليفربول × بورنموث7 مارس 202017:00
إيفرتون × ليفربول14 مارس 202017:00
ليفربول × كريستال بالاس21 مارس 202017:00
مانشستر سيتي × ليفربول4 أبريل 202016:00
ليفربول × أستون فيلا11 أبريل 202016:00
برايتون ألبيون × ليفربول18 أبريل 202016:00
ليفربول × بيرنلي25 ابريل 202016:00
أرسنال × ليفربول2 مايو 202016:00
ليفربول × تشيلسي9 مايو 202016:00
نيوكاسل × ليفربول17 مايو 202016:00

وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة نتائج مباريات ليفربول بالإضافة لترتيب الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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