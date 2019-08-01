مع اقتراب البريميرليج.. اعرف جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد

يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وعينه على التتويج بلقب البريميرليج، ونستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2010، جديراً بالذكر أن ليفربول في الموسم الماضي قد احتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيده عن بطل البريميرليج للعام الماضي مانشستر سيتي، يُذكر أن نادي ليفربول منذ عام 1990 وحتى الآن لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من خسارته لقب الدوري إلا أن الفريق استطاع إسعاد جماهيره بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام وهي البطولة رقم 6 في تاريخ النادي.

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد

قبل بداية الموسم الجديد من المُقرر أن يخوض ليفربول في إطار الدرع الخيرية أمام نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد القادم 4 أغسطس 2019، ويخوض فريق ليفربول أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام نظيره نوروويتش يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة تاريخ المباراة الموعد وفق توقيت مصر ليفربول × نورويتش سيتي 9 أغسطس 2019 21:00 ساوثهامبتون × ليفربول 17 أغسطس 2019 16:00 ليفربول × آرسنال 24 اغسطس 2019 18:30 بيرنلي × ليفربول 31 أغسطس 2019 18:30 ليفربول × نيوكاسل 14 سبتمبر 2019 13:30 تشيلسي × ليفربول 22 سبتمبر 2019 17:50 شيفيلد يونايتد × ليفربول 28 سبتمبر 2019 13:30 ليفربول × ليستر سيتي 5 أكتوبر 2019 16:00 مانشستر يونايتد × ليفربول 19 أكتوبر 2019 16:00 ليفربول × توتنهام 26 أكتوبر 2019 16:00 أستون فيلا × ليفربول 2 نوفمبر 2019 17:00 ليفربول × مانشستر سيتي 9 نوفمبر 2019 17:00 كريستال بالاس × ليفربول 23 نوفمبر 2019 17:00 ليفربول × برايتون ألبيون 30 نوفمبر 2019 17:00 ليفربول × إيفرتون 4 ديسمبر 2019 22:00 بورنموث × ليفربول 7 ديسمبر 2019 17:00 ليفربول × واتفورد 14 ديسمبر 2019 17:00 وست هام يونايتد × ليفربول 21 ديسمبر 2019 17:00 ليستر سيتي × ليفربول 26 ديسمبر 2019 17:00 ليفربول × ولفرهامبتون 28 ديسمبر 2019 17:00 ليفربول × شيفيلد يونايتد 1 يناير 2020 17:00 توتنهام × ليفربول 11 يناير 2020 17:00 ليفربول × مانشستر يونايتد 18 يناير 2020 17:00 ولفرهامبتون × ليفربول 21 يناير 2020 21:45 ليفربول × ساوثهامبتون 1 فبراير 2020 17:00 نورويتش سيتي × ليفربول 8 فبراير 2020 17:00 ليفربول × وست هام يونايتد 22 فبراير 2020 17:00 واتفورد × ليفربول 29 فبراير 2020 17:00 ليفربول × بورنموث 7 مارس 2020 17:00 إيفرتون × ليفربول 14 مارس 2020 17:00 ليفربول × كريستال بالاس 21 مارس 2020 17:00 مانشستر سيتي × ليفربول 4 أبريل 2020 16:00 ليفربول × أستون فيلا 11 أبريل 2020 16:00 برايتون ألبيون × ليفربول 18 أبريل 2020 16:00 ليفربول × بيرنلي 25 ابريل 2020 16:00 أرسنال × ليفربول 2 مايو 2020 16:00 ليفربول × تشيلسي 9 مايو 2020 16:00 نيوكاسل × ليفربول 17 مايو 2020 16:00

وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة نتائج مباريات ليفربول بالإضافة لترتيب الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة.