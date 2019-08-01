مع اقتراب البريميرليج.. اعرف جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد

يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وعينه على التتويج بلقب البريميرليج، ونستعرض معكم الآن عبر موقع كلمة دوت أورج جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2019-2010، جديراً بالذكر أن ليفربول في الموسم الماضي قد احتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيده عن بطل البريميرليج للعام الماضي مانشستر سيتي، يُذكر أن نادي ليفربول منذ عام 1990 وحتى الآن لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من خسارته لقب الدوري إلا أن الفريق استطاع إسعاد جماهيره بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام وهي البطولة رقم 6 في تاريخ النادي.
جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد
قبل بداية الموسم الجديد من المُقرر أن يخوض ليفربول في إطار الدرع الخيرية أمام نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد القادم 4 أغسطس 2019، ويخوض فريق ليفربول أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام نظيره نوروويتش يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
|المباراة
|تاريخ المباراة
|الموعد وفق توقيت مصر
|ليفربول × نورويتش سيتي
|9 أغسطس 2019
|21:00
|ساوثهامبتون × ليفربول
|17 أغسطس 2019
|16:00
|ليفربول × آرسنال
|24 اغسطس 2019
|18:30
|بيرنلي × ليفربول
|31 أغسطس 2019
|18:30
|ليفربول × نيوكاسل
|14 سبتمبر 2019
|13:30
|تشيلسي × ليفربول
|22 سبتمبر 2019
|17:50
|شيفيلد يونايتد × ليفربول
|28 سبتمبر 2019
|13:30
|ليفربول × ليستر سيتي
|5 أكتوبر 2019
|16:00
|مانشستر يونايتد × ليفربول
|19 أكتوبر 2019
|16:00
|ليفربول × توتنهام
|26 أكتوبر 2019
|16:00
|أستون فيلا × ليفربول
|2 نوفمبر 2019
|17:00
|ليفربول × مانشستر سيتي
|9 نوفمبر 2019
|17:00
|كريستال بالاس × ليفربول
|23 نوفمبر 2019
|17:00
|ليفربول × برايتون ألبيون
|30 نوفمبر 2019
|17:00
|ليفربول × إيفرتون
|4 ديسمبر 2019
|22:00
|بورنموث × ليفربول
|7 ديسمبر 2019
|17:00
|ليفربول × واتفورد
|14 ديسمبر 2019
|17:00
|وست هام يونايتد × ليفربول
|21 ديسمبر 2019
|17:00
|ليستر سيتي × ليفربول
|26 ديسمبر 2019
|17:00
|ليفربول × ولفرهامبتون
|28 ديسمبر 2019
|17:00
|ليفربول × شيفيلد يونايتد
|1 يناير 2020
|17:00
|توتنهام × ليفربول
|11 يناير 2020
|17:00
|ليفربول × مانشستر يونايتد
|18 يناير 2020
|17:00
|ولفرهامبتون × ليفربول
|21 يناير 2020
|21:45
|ليفربول × ساوثهامبتون
|1 فبراير 2020
|17:00
|نورويتش سيتي × ليفربول
|8 فبراير 2020
|17:00
|ليفربول × وست هام يونايتد
|22 فبراير 2020
|17:00
|واتفورد × ليفربول
|29 فبراير 2020
|17:00
|ليفربول × بورنموث
|7 مارس 2020
|17:00
|إيفرتون × ليفربول
|14 مارس 2020
|17:00
|ليفربول × كريستال بالاس
|21 مارس 2020
|17:00
|مانشستر سيتي × ليفربول
|4 أبريل 2020
|16:00
|ليفربول × أستون فيلا
|11 أبريل 2020
|16:00
|برايتون ألبيون × ليفربول
|18 أبريل 2020
|16:00
|ليفربول × بيرنلي
|25 ابريل 2020
|16:00
|أرسنال × ليفربول
|2 مايو 2020
|16:00
|ليفربول × تشيلسي
|9 مايو 2020
|16:00
|نيوكاسل × ليفربول
|17 مايو 2020
|16:00
وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة نتائج مباريات ليفربول بالإضافة لترتيب الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة.
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