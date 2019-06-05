مع اقتراب موعد بطولة أمم أفريقيا 2019..اعرف تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

تردد قناة تايم سبورت أحد أكثر عمليات البحث من عشاق كرة القدم خاصة مع اقتراب موعد بطولة أمم أفريقيا والتي من المُقرر لها أن أن تُقام بدايتها يوم 21 من الشهر الجاري يونيو 2019 وحتى يوم 19 يوليو القادم،البطولة التي سوف تستضيفها مصر، وسوف تكون بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية، جديراً بالذكر أن بطولة الأمم سابقاً كانت تُقام بمشاركة 16 منتخب فقط، ونستعرض معكم اليوم تردد قناة تايم سبورت الأرضي والفضائي على القمر الصناعي النايل سات.

قناة تايم سبورت

بدون اشتراك أو تشفير يُمكنك متابعة كافة تفاصيل بطولة أمم أفريقيا عبر قناة تايم سبورت، ويأتي ذلك في إطار تطوير المحتوي على شاشات التليفزيون المصري، وسوف تضم القناة باقة من النجوم البارزة في تاريخ كرة القدم، أبرزهم الكابتن مدحت شلبي، عماد متعب، أحمد شوبير، حازم إمام، حسن شحاته، ولا تقتصر قناة تايم سبورت فقط على بث مباريات بطولة أفريقيا، بل سوف تغطي كافة أخبار المنتخبات لحظة بلحظة.

تردد قناة تايم سبورت

نستعرض معكم الآن تردد قناة تايم سبورت على النايل سات، علماً بأن للقناة تردد للفضائي والأرضي، تردد قناة تايم سبورت الأرضي الحيز الأرضي uhf 32، وإليكم تردد تايم سبورت الفضائي على النايل سات.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي تايم سبورت 11449 أفقي 27500 النايل سات

ومن خلال تايم سبورت، يُمكنك الاستماع لكافة مباريات بطولة أمم أفريقيا وتم التأكيد على ذلك بأن البطولة سوف تُذاع بالكامل، بالإضافة إلي عدد النجوم البارزة الذين يشاركوا في التحليل الفني وكذلك التعليق الكروي.

ما هو مواعيد أدوار كأس أمم أفريقيا 2019

دور المجموعات سوف يبدأ من يوم 21 يونيو وينتهي 2 يوليو 2019، أما دور ال 16 فسوف يبدأ من يوم 5 يوليو وحتى 8 يوليو 2019، وسوف يتم خوض نصف نهائي أمم أفريقيا يوم 14 يوليو، وفي يوم 17 يوليو يتم تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، وأخيراً يوم 21 يوليو نهائي أمم أفريقيا 2019.

ما هي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019

تضم بطولة أمم أفريقيا في نسختها الجديدة لأول مرة 24 منتخب، مصر، الكاميرون، مدغشقر، تونس، مالي، الجزائر، نيجيريا، غينيا، موريتينا، كنيا، غانا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، تنزانيا، غينيا بيساو، زيمبابوي، المغرب، بنين، كوت ديفوار، السنغال، أوغندا، بوروندي، وأخيراً ناميبيا.

ما هي مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

ونستعرض معكم الآن جدول مجموعات كأس أمم أفريقيا لل 24 منتخب، جديراً بالذكر أن الكاميرون هو المنتخب صاحب اللقب الأخير في بطولة أمم أفريقيا 2017، بينما مصر الأكثر تتويجاً باللقب بعدد 7 بطولات، فقد حصلت مصر على بطولة الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي 2006 و 2008 و أخرهم 2010.

المجموعة الأولي المجموعة الثانية المجموعة الثالثة مصر نيجيريا السنغال الكونغو الديموقراطية غينيا الجزائر أوغندا مدغشقر كينيا زيمبابوي بوروندي تنزانيا

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المغرب تونس الكاميرون كوت ديفوار مالي غانا جنوب أفريقيا موريتاينا بنين ناميبيا أنجولا غينيا بيساو

الجدير بالذكر أيضاً أن كل من منتخب مدغشقر، موريتانيا، وأخيراً بوروندي لم يسبق لهم من قبل المشاركة في البطولة، وسوف تكون هذه النسخة من أمم أفريقيا المرة الأولي لهم في تاريخ البطولة، وسوف نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل البطولة من بدايتها، نتائج المباريات، وأبرز الأخبار الخاصة بالمنتخبات المشاركة.