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مفاجأة.. الفتاة المكسيكية لعمرو وردة “جدي كان مدربا لأجيري”

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
مفاجأة.. الفتاة المكسيكية لعمرو وردة “جدي كان مدربا لأجيري”

غردت الفتاة المكسيكية التي تسببت في استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر، تغريدة مفاجئة جدا، حيث وجهت رسالة لعمرو وردة قالت فيها “أن جدي كان مدربا لفاسكو أجيري” وأضافت “كان من الرائع لو عرف عمرو وردة هذا قبل مضايقتي”، وفاسكو أجيري هو الاسم المعروف به خافيير أجيري في المكسيك، وكانت قد وجهت الفتاة المكسيكية رسالة شكر لأجيري بعد استبعاد وردة من المنتخب.
مفاجأة.. الفتاة المكسيكية لعمرو وردة "جدي كان مدربا لأجيري"

كان الجهاز الإداري لمنتخب مصر قد قرر استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري المشارك في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي نشرته تلك الفتاة المكسيكية والتي تدعي “جيوفانا فال”، هذا وقد نفى عمرو وردة أي علاقة له بهذا الفيديو واصفا أياه بالفيديو المفبرك.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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