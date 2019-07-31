مفاجأة .. المحكمة الرياضية لم تعلن فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا ..تعرف علي التفاصيل

صرح رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي رياض التويتي بأن المحكمة الدولية الرياضية (التاس) ألغت قرار الكاف المتعلّق بإعادة المباراة ولم تعلن أن الترجي الرياضي التونسي بطلا لإفريقيا، موضحا أن ملف التاس لم يقض فيه نهائيا، مشيرا الي ان المحكمة الرياضية نظرت في المطعن الرئيسي للترجي الرياضي التونسي المتعلق بالاعتراض على قرار إعادة المباراة نظرا لأن المكتب التنفيذي للكاف والذي اتخذ هذا القرار غير مختص للنظر في مثل هذه المسائل.

بطل إفريقيا

وأوضح التويتي في تصريحات لموقع موزاييك التونسي ان المحكمة الرياضية الغت قرار إعادة المباراة وأبقت على القضية مفتوحة في انتظار اتخاذ اللجان المختصة في الكاف لقرارتها التأديبية، وبالتالي فإن قرار ” التاس ” المعلن عليه اليوم يبقى جزئيا وتحضيريا وستعلن عن حكمها النهائي بعد صدور قرارات الكاف ”.

ولفت الي ان المحكمة الرياضية ارتكبت خطأ كونها لم توضح أن إلغاء قرار الكاف باعادة المباراة جزئي وليس نهائيا مما أثار خلطا في المفاهيم .

قرار المحكمة الرياضية

واشارت المحكمة الرياضية في تفاصيل الغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف” بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن لجهة المختصة لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن البت في مصير النهائي يعود إلى الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي ، الذي سينظر في الأحداث، التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في 31 مايو ماضي في تونس “واتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها.

إعادة مباراة الترجي و الوداد

وكان قد أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً بأعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وذلك بعدما شهدت مباراة الإياب بين الفريقين توقف بعد نحو ساعة من انطلاق المباراة في أعقاب إلغاء هدف التعادل للوداد في الشوط الثاني، و عندما طالب لاعبو الوداد المغربي اللجوء إلى تقنية “الفار”، فوجئوا بأنها كانت معطلة مما أدي الي توقف المباراة .