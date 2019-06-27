مفاجأة حول عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد اعتذاره

قالت جريدة “الفجر” المصرية نقلاً عن مصادرها إن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس إعادة اللاعب عمرو وردة إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حالياً مرة أخرى والتراجع عن قرار استبعاده والاكتفاء بعقوبة الاستبعاد من مباراة الكونغو الديمقراطية فقط.

لماذا يتراجع اتحاد الكرة عن قراره؟

وفقاً لمصادر جريدة الفجر، فإن تفكير الجبلاية في التراجع عن قرار الاستبعاد جاء بعد تدخل عدد من لاعبي المنتخب الذين ساندوا اللاعب، بالإضافة إلى تمسك “خافير أجيري” المدير الفني للمنتخب بتواجد اللاعب في المعسكر.

بالإضافة إلى ما سبق فإن اللاعب قد اعتذر فعلياً عما بدر منه وأبدى ندمه وأشار إلى أنه ظُلِمَ وأن الفيديوهات مفبركة، ويرى جهاز المنتخب أن عقوبة الاستبعاد من من مباراة الكونغو التي فازت بعدها مصر أمس يعد كافياً.

كان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أن مجلس إدارة الاتحاد قد قرر استبعاد “عمرو وردة” من قائمة المنتخب نهائياً بعد تكرار مخالفته للتعليمات ولأسباب انضباطية حسبما صرح اتحاد الكرة.