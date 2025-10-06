مفاجأة.. ريال مدريد يراقب أولى صفقاته الصيفية لموسم 2026

تسعى كل الفرق بشكل مستمر لتطوير وتجديد فرقها بشكل مستمر، وذلك عبر العديد من الإجراءات المختلفة كتجديد المدرب أو تجديد البنية التحتية وحتى إحلال وتجديد القوام الأساسي للفريق من وقت لأخر، عبر ضم صفقات جديدة بشكل مستمر من وقت لأخر

لاعب اليونايتد على رادار الملكي

وفي هذا السياق، قال تقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يتابع بشكل مستمر و اهتمام كبير لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب، كوبي ماينو، وذلك بعد تألقه الواضح في الفترة الأخيرة.

وأكد تقرير صادر عن الصحيفة أن اللاعب الإنجليزي والذي يصل من العمر 20 عامًا، بات عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب روبن أموريم، ما خطف أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ريال مدريد.

قدرات فنية عالية لماينو

ويمتلك نجم اليونايتد الصاعد بقوة ماينو قدرات فنية عالية وسيطرة هادئة على الكرة داخل الملعب، مما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في خط الوسط على مستوى القارة الأوروبية.

وبالرغم من هذا الأمر، تمتلك إدارة مانشستر يونايتد رغبة بالاحتفاظ بماينو، معتبرًا إياه أحد الركائز المستقبلية للفريق، وقد رفض النادي فكرة إعارته خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستمر عقد ماينو مع الشياطين الحمر حتى عام 2027، مما يمنح النادي موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال حدوث عروض انتقال مستقبلية، رغم قلة فرص مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الجديد روبين أموريم، في ظل معاناة الفريق من تراجع في الأداء.