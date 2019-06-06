مفاجأة في تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا ونجمي الإنحليز على مقاعد البدلاء

برغم أن كل المؤشرات الأخيرة كانت تؤكد أن تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا لن يشهد أي تغييرات تُذكر، حيث أن المنتخبين كاملين العدد ولا يوجد أي إصابات، إلا أن موقع سكاي سبورت فاجأ محبي المنتخب الإنجليزي منذ قليل، في خبر أكد من خلاله أن المدير الفني لإنجلترا قرر عدم البدء بنجمي الفريق، الهداف هاري كين، وكابتن فريق ليفربول جوردان هندرسون وأنهما سوف يجلسان على مقاعد البدلاء.

أسباب استبعاد الثنائي من تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا

أكد الموقع الرياضي الشهير أن أسباب إستبعادهما هي انضمامهما المُتأخر للمنتخب الإنجليزي، حيث أنهما خاضا منذ أيام وبالتحديد يوم السبت الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جميع بين ليفربول وتوتنهام، وقد لحق كين بتدريبات المنتخب يوم أمس الأربعاء فقط حيث خاض التدريبات الجماعية مع زملائه، بينما خضع هندرسون لتدريب منفرد لشعوره بالإجهاد، ولعل الإرهاق للثنائي هو السبب الرئيسي الذي دفع غاريث ساوثجيت لتفضيل جلوسهما على مقاعد البدلاء، وإعطاءهما الراحة الكافية تحسبًا لوصول إنجلترا للمباراة النهائية.

وبذلك من المؤكد أن رحيم ستيرلينج سوف يقود منتخب بلاده اليوم في المواجهة المرتقبة مع الطواحين الهولندية، وبرغم ذلك فقد أبدى مهاجم مانشيستر سيتي الإنجليزي وهدافه استياؤه مما حدث لكين، خاصة أنه خاض التدريبات منذ أمس مؤكدًا أن ذلك سوف يتسبب في احباطه، وجدير بالذكر أن الفائز من مباراة هولندا ضد إنجلترا اليوم سوف يلاقي البرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا.

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تشكيل مباراة هولندا ضد إنجلترا

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