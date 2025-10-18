مفتوحة.. مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على قناة مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على قناة

يلتقي الترجي التونسي مع الفريق البوركيني رحيمو، بعد قليل، اليوم السبت، في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الثاني، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الترجي اليوم في إفريقيا على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واغادوغو، حيث يسعى نجوم الترجي إلى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، ووضع قدمًا في الدور القادم وهو دور المجموعات.

مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على أي قناة:
كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الترجي ورحيمو الفريق البوركيني اليوم على قناة فضائية مفتوحة، حيث تنقل تلك المباراة ومتلفزة على قناة RTB لمفتوحة البوركينية، حيث يمكن استقبال تلك القناة على قمر “أوتلسات A16” على التردد 10804، موعد بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

“أنجولي”.. من هو دا سيلفا لاعب الجهراء الكويتي

أخبار الرياضة

موقعة مرتقبة.. موعد مباراة مولودية الجزائر وكولومب الكاميروني في ذهاب أفريقيا…