مفتوحة.. مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على أي قناة

يلتقي الترجي التونسي مع الفريق البوركيني رحيمو، بعد قليل، اليوم السبت، في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الثاني، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الترجي اليوم في إفريقيا على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واغادوغو، حيث يسعى نجوم الترجي إلى تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، ووضع قدمًا في الدور القادم وهو دور المجموعات.

مباراة الترجي ورحيمو البوركيني منقولة على أي قناة:

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الترجي ورحيمو الفريق البوركيني اليوم على قناة فضائية مفتوحة، حيث تنقل تلك المباراة ومتلفزة على قناة RTB لمفتوحة البوركينية، حيث يمكن استقبال تلك القناة على قمر “أوتلسات A16” على التردد 10804، موعد بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.