مقابلة تونس والدنمارك.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم 2022
يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الدنمارك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس العالم مونديال قطر 2022، مقابلة تونس والدنمارك هي بداية المشوار لمنتخب نسور قرطاج في البطولة، حيث يبحث المنتخب التونسي عن تحقيق إنجاز تاريخي في تلك النسخة من المونديال، وخاصة إن البطولة تقام في دولة عربية.
موعد مقابلة تونس والدنمارك والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك اليوم الثلاثاء هي قناة الكأس إكسترا 2 مع المعلق هيكل الصغير، قناة الكأس إكسترا 1 مع المعلق أحمد الطيب، قناة بي إن سبورتس ماكس 5.
- تُقام المباراة على استاد المدينة التعليمية، حيث من المرتقب أن يدعم منتخب تونس في مباراة اليوم كل جماهير الجاليات العربية المتواجدة في قطر.
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- تاريخ مواجهات تونس والدنمارك شهد مقابلة واحدة بين المنتخبين، كانت تلك المقابلة مباراة ودية أقيمت في 2002، وفاز منتخب الدنمارك 2-1، أحرز هدف تونس في تلك المقابلة زياد الجزيري.
- تضم المجموعة الرابعة إلى جانب تونس والدنمارك فرنسا وأستراليا.
- موعد مقابلة تونس والدنمارك اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
– الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
– الساعة 5 مساء بتوقيت دبي.
– الساعة 2 عصرا بتوقيت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا
– الساعة 1 ظهرا بتوقيت جرينتش.
– الساعة 8 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.