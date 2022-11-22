مقابلة تونس والدنمارك.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم 2022

يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الدنمارك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس العالم مونديال قطر 2022، مقابلة تونس والدنمارك هي بداية المشوار لمنتخب نسور قرطاج في البطولة، حيث يبحث المنتخب التونسي عن تحقيق إنجاز تاريخي في تلك النسخة من المونديال، وخاصة إن البطولة تقام في دولة عربية.

موعد مقابلة تونس والدنمارك والقنوات الناقلة