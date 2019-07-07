مقابلة تونس وغانا.. الموعد والقنوات الناقلة للمباراة، نسور قرطاج في مواجهة النجوم السمراء

ننشر موعد مقابلة تونس وغانا اليوم الإثنين 8 يوليو 2019 ومباراة هامة ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر، كما نقدم كل أخبار المباراة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، الفائز بنتيجة مقابلة اليوم، يتأهل مباشرة لدور الثمانية، ليقابل منتخب مدغشقر “الحصان الأسود للبطولة حتى الان”، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا والسويد، وبتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا

بخصوص قنوات تذيع مباراة تونس وغانا اليوم فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports max 1 HD، كما تذيع المباراة أيضا قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، المعلق على المباراة سيكون المذيع عصام الشوالي على قناة بي إن سبورتس، التقى المنتخبان التونسي والغاني من قبل 17 مرة، حقق منتخب غانا تفوق كبير في تلك المواجهات المباشرة، حيث حقق البلاك ستارز الفوز في 10 مباريات، بينما فازت تونس في 3 مباريات، والتعادل كان في 4 مباريات.

موعد مقابلة تونس وغانا اليوم في دور 16 من كأس أمم أفريقيا

منتخب تونس تأهل لدور الستة عشر بوصفه وصيفا للمجموعة الخامسة، بعدما حقق 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، منتخب غانا تأهل لهذا الدور بوصفه بطلا للمجموعة السادسة بعدما حقق 5 نقاط من فوز وتعادلين، تقام المباراة على استاد الإسماعيلية الدولي، حكم المباراة سيكون الجنوب افريقي فيكتور جوميز، موعد مقابلة تونس وغانا اليوم الإثنين سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت تونس وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أسنراليا.