مقابلة تونس وموريتانيا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021

يبدأ منتخب تونس مشواره في بطولة كأس العرب 2021 عندما يلتقي منتخب موريتانيا ظهر يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مباشرة.

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كما نُقدم لكم موعد مقابلة تونس يوم الثلاثاء بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، سوف تكون تلك المباراة هي أول مباراة في البطولة، تضم المجموعة الثانية إلى جانب تونس وموريتانيا منتخبات سوريا والإمارات،

القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا

تقام المباراة على استاد أحمد بن علي المونديالي وهو ملعب يقع في مدينة الريان القطرية ويسع 40 ألف متفرج، وهو أحد ملاعب كأس العالم القادمة التي تستضيفها دولة قطر، القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا مباشرة هي قناة الكأس one الفضائية المفتوحة، كما ستكون المباراة منقولة على قناة bein sports HD الأولى والثانية.

موعد مقابلة تونس وموريتانيا في كأس العرب 2021

تضم البطولة العربية للمنتخبات 2021 أربع مجموعات كل مجموعة بها أربع منتخبات، يقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل بنهاية الجولات الثلاثة لدور المجموعات، بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، موعد مقابلة تونس وموريتانيا في كأس العرب يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت دبي.

الساعة 11 صباحا بتوقيت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش.

الساعة 6 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.