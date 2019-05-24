مكاتب المراهنات الأوروبية تضع محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019

وضعت مكاتب المراهنات فى أوروبا النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة تضم 5 لاعبين للفوز جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والتي تقوم مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بمنحها لأفضل لاعب فى العالم، وذلك وفقاً لما جاء بصحيفة “آس” الإسبانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن مكاتب المراهنات قد وضعت خمس مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم “الكرة الذهبية” لعام 2019 وتضم القائمة كل من: “الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كرستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والغاني ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والألماني فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي”.

وذكرت الصحيفة بأن وصول فريق ليفربول إلى المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي هذا العام بجانب احتلال المركز الثاني فى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مانشستر سيتي وضع 3 لاعبين من فريق ليفربول ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب فى العالم والحصول على الكرة الذهبية وهم محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرجيل فان دايك.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد حصل على المركز السادس فى قائمة أفضل لاعب فى العالم العام الماضي 2018 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية التى تمنح “جائزة الكرة الذهبية”، ويتم اختيار أفضل لاعب من خلال ترشيح 30 لاعب، ويصوت فى الاختيار 173 صحفي بحيث يختار كل صحفي 3 لاعبين بالترتيب، والأول يحصل على 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا، ويحصل على الجائزة اللاعب الحاصل على أعلى النقاط فى تصويت الصحفيين.