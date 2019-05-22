ملخص مباراة الاهلي ضد الاسماعيلي |1-1|وترتيب الدوري المصري

الاهلي ضد الإسماعيلي،في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز تمكن نادي الأهلي من الفوز على مضيفه نادي الإسماعيلي فيالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب.

دخل الأهلي المباراة بقوة منذ إنطلاقتها وأتحيت له فرص للتسجيل لكن دفاع الإسماعيلي والحارس حالا دون مبتغى نادي الأهلي لينتهي الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من المباراة الذي شهد أداء متكافئا من كلا الفريقين مع أفضلية نسبية للشياطين الحمرـ، حيث ضغطو على دفاع الإسماعيلي لينجحو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والسبعين بواسطة المغربي وليد آزارو، فرحة المارد الأحمر لم تدم طويلا حيث أدرك بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة الثامنة والسبعين،ورغم هجوم الأهلي الرهيب في آخر دقائق المباراة إلا أن التعادل ظل سيد الموقف حتى أعلن الحكم نهاية المباراة .

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وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى أربع وسبعين نقطة في صدارة الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني ، ورفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى إثنين وأربعين نقطة في المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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