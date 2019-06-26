الآن متابعة ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم: متابعة ماتش مصر لحظة بلحظة في الامم الافريقية 2019

نتابع معكم ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم 26-6-2019 في الجولة الثانية للمجموعة الأولي في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلتقي المنتخب المصري اليوم مع الكونغو الديمقراطية في ثاني مبارياتهما في كأس أمم أفريقيا 2019، بعد هزيمة الكونغو في المباراة الماضية من أوغندا بهدفين مقابل لا شئ، وعدم حصولها علي أية نقاط يجعل موقفها صعب في ترتيب المجموعة الأولي، بينما المنتخب المصري حصل علي ثلاثة نقاط بعد فوزه علي زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وسيحاول لاعبي المنتخب تسجيل أكبر عدد من أهداف مصر اليوم في شباك الكونغو الديمقراطية للحصول علي ثلاثة نقاط جديدة لصدارة المجموعة، وننقل لكم الآن نتيجة مباراة مصر ضد الكونغو اليوم.

نتيجة ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم

ينزل لاعبي المنتخبين لأرضية الملعب الآن، مستعدين لبداية الشوط الأول في أجواء نارية علي ستاد ملعب القاهرة الدولي، وينتظروا انطلاق صفارة حكم المباراة لبداية الشوط الأول، تابعونا في تغطية كتابية ننقل خلالها ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم اليوم.

مصر 0-0 الكونغو الديمقراطية

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

يقدم إليكم موقع “كلمة” مجموعة القنوات الناقلة مصر والكونغو اليوم من ضمن القنوات الناقلة لامم افريقيا 2019 التي حددها اتحاد الكرة الأفريقية، ويمكنكم الحصول علي قناة تذيع ماتش مصر والكونغو اليوم من القنوات المجانية المفتوحة التالية علي مختلف الأقمار الصناعية.

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

تشكيلة منتخب مصر اليوم



محمود الشناوي.

أحمد المحمدي، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي.

طارق حامد، محمد النني.

محمود ترزيجية، عبدالله السعيد، محمد صلاح.

مروان محسن.

يبدأ أول شوط من ماتش مصر اليوم، وننقل إليكم نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم لحظة بلحظة، تابعونا في تغطية حصرية حول ملخص مباراة مصر اليوم.