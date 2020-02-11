ملخص مبارة الاتحاد السعودى مع ضمك2-1 وحزن الجماهير

أصيبت جماهير الاتحاد بحالة من الحزن نتيجة الهزيمة القاسية التى تعرض لها العميد من ضمك، فى المبارة التى جمعت الفريقين أمس الإثنين الموافق 10/2/2020 م فى المبارة التى شهدت تألق فريق ضمك بصورة لافتة للانظار ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى الممتاز السعودى، ليحتل العميد المركز الثانى عشر بينما وصل رصيد ضنك عند النقطة 14 فى المركز الرابع عشر

بدأت المبارة قوية من الفريقين واستطاع فريق ضمك من إحراز هدفين منصف الشوط الثانى والذى شهد تسجيل هدف للإتحاد فى الدقيقة 65 ولكن لم يكن كافى للتعديل.

ملخص المبارة

بدأ فريق ضمك الضغط من بداية المبارة وإيجاد فرص مؤكدة لتسجيل الأهداف حتى الدقيقة التاسعة إستطاع اللاعب بلال السعدانى من إحراز الهدف الأول لفريق ضمك من تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق الاتحاد، لم يكتفى فريق ضمك بالهدف الأول حيث إستطاع مضاعفة النتيجة فى الدقيقة الثانية عشر عن طريق اللاعب بلال السعدانى من ضربة رأس قوية فى الجهه اليسرى للحارس، وحاول فريق الاتحاد تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الاول ولكن دون جدوى وينتهى الشوط الاول بتقدم فريق ضمك بهدفين دون رد، وبدا الشوط الثانى للمبارة بانتفاضة قوية من فريق الأتحاد استطاع من خلالها إحراز هدف تقليل الفارق فى الدقيقة 67 عن طريق اللاعب الإيفواري ويلفريد بونى من تسديدة قوية من خارج منطقة ال18 وحاول فريق الاتحاد أن يحرز هدف التعادل ولكن لم ينجح وينتهى الشوط الثانى والمبارة بفوز فريق ضمك بهدفين دون رد.