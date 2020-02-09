ملخص مبارة الزمالك والإسماعيلى 2-1مبارة قوية

فى تمام الساعة السابعة ونصف بدأت مبارة الزمالك والاسماعيلى على ملعب الإسماعيلية، وبدأت المبارة قوية من الفريقين وهجمات متبادلة من الفريقين، حتى الدقيقة 34 إستطاع نادى الاسماعيلى من إحراز الهدف الأول من ضربة جزاء ثم عاد الزمالك فى الدقيقة من احراز هدف التعادل وينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق ويستطيع الفارس الأبيض فى منتصف الشوط الثانى من إحراز هدف التقدم عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء.

ملخص الشوط الأول

بدأت المبارة قوية من الفريقين حتى الدقيقة 18 هجمة مرتدة لنادى الزمالك عن طريق فرجانى ساسى يمررها طويلة إلى مصطفى محمد يستلمها و يلعبها عرضية للاعب يوسف أوباما الذى يسددها ضعيفة فى يد حارس مرمى الاسماعيلى، ترتد فرصة خطيرة لنادى الاسماعيلى بانفراد صريح للاعب محمد الشامى الذى يخفق فى تسجيل الهدف الاول للاسماعيلى. فى الدقيقة 31 هجمة منظمة للاسماعيلى من الجهه اليسرى يستطيع اللاعب أحمد مدبولي ان يستلم الكرة ويراوغ فى منطقة ال18 ويرتكب اللاعب أحمد عيد مخالفة لصالح الاسماعيلى فى منطقة 18 يحتسب حكم المبارة محمود عاشور ضربة جزاء يستطيع اللاعب باهر المحمدى من إحراز الهدف الأول للدراويش، يعترض المدرب العام لنادى الزمالك على حكم المبارة ويقوم حكم المبارة محمود عاشور بطرد الكابتن سامى الششينى، ينتهى الوقت الأصلى للشوط الأول ويحتسب حكم المبارة دقيقة واحدة ولكن دون تغير فى نتيجة المبارة.

ملخص الشوط الثانى

يبدأ نادى الزمالك بضغط من أجل إدراك هدف التعادل، فى الدقيقة 49 هجمة منظمة عن طريق طارق حامد يمررها إلى اللاعب محمد بوناجم فى منطقة ال18 الذى يسددها قوية ولكن يتصدى لها مدافع الدراويش، فى الدقيقة 60 تمريرة سحرية من اللاعب فرجانى ساسى إلى اللاعب محمد بوناجم الذى يلعبها عرضية يحرز منها اللاعب يوسف أوباما هدف التعادل، فى الدقيقة 65 تمريرة من اللاعب أشرف بن شرقى إلى مصطفى محمد فى منطقة ال18 يراوغ مصطفى محمد حارس مرمى الاسماعيلى ويرتكب حارس الدراويش مخالفة لصالح الزمالك ويحتسب حكم المبارة ضربة جزاء لصالح الزمالك يحرز منها محمود علاء هدف التقدم، فى الدقيقة 75 يجرى مدرب الزمالك تغير كل من محمد بوناجم وأشرف بن شرقى ونزول أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى، فى الدقيقة 77 يرتكب اللاعب محمد بيومي مخالفة قوية ضد اللاعب أحمد سيد زيزو ويرفع حكم المبارة الكارت الثانى للاعب بيومى ويطرد خارج اللقاء، فى الدقيقة 85 يخرج مصطفى محمد وينزل كاسونجو كابونجو، ينتهى الشوط الثانى يحتسب حكم المبارة 4 دقائق وتنتهى المبارة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الزمالك

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل

فى خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الفنى- عبدالله جمعة- أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسى- محمد بوناجم- أشرف بن شرقى- يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد