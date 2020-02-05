ملخص مبارة الزمالك وحرس الحدود 2-0 فى مبارة قوية جداا

فى تمام الساعة السابعة والنصف أقيمت مبارة الزمالك وحرس الحدود على إستاد القاهرة، إستطاع الفارس الأبيض إحراز هدفين فى الشوط الأول الهدف الاول عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، ويحقق الزمالك ثلاث نقاط تصعد بيه الى المركز الثالث فى بطولة الدورى الممتاز برصيد 27 نقطة خلف الأهلى والمقاولون.

ملخص المبارة

بدء الشوط الأول للمبارة بضغط من نادى الزمالك يستطيع من خلال الضغط الحصول على ضربة جزاء فى الدقيقة 10 من مخالفة للاعب اشرف بن شرقى فى منطقة ال18 يسددها اللاعب محمود علاء ليحرز الهدف الأول للفارس الأبيض، ويظل ضغط الزمالك مستمر ومن كرة فى الجهه اليسرى للاعب اشرف بن شرقى يلعبها عرضية للاعب أحمد سيد زيزو يحرز منها الهدف الثانى فى الدقيقة 25، ويندفع فريق حرس الحدود من أجل تعويض الهدفين وتقليل الفارق ويلعب دفاع متقدم من نصف الملعب، مما سمح للفارس الأبيض بانفرادات كثيرة عن طريق يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومحمد بوناجم ولكن كل الفرص تخرج خارج المرمى وينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شئ، ويبدأ الشوط الثانى بضغط الأبيض من الدقيقة الأولى إستطاع ومن خلال الضغط إحراز هدف ثالث عن محمود حمدى الونش من كرة عرضية ولكن لم يحتسبة حكم المبارة بداعى التسلل، فى الدقيقة 60 يجرى مدرب الزمالك أول التغيرات بنزول عبدالله جمعة وخروج إسلام جابر، ويجرى مدرب حرس الحدود اول تغيراتة بخروج عبدالرحمن جبنة ونزول إبراهيم كونية، فى الدقيقة 67 تمريرة سحرية من اللاعب يوسف أوباما إلى اللاعب محمد بوناجم انفراد صريح بالمرمى يسددها ضعيفة فى المرمى يتصدى لها السعدنى حارس مرمى حرس الحدود، فى 77 يجرى كارتيرون التغير الثانى والثالث بنزول محمد عنتر و عمر السعيد وخروج أحمد السيد زيزو ومحمد بوناجم، ينتهى الشوط الوقت الأصلى للمبارة ويحتسب حكم المبارة أربع دقائق ولكن بدون تغير فى نتيجة المبارة ويحصد الزمالك ثلاث نقاط مهمة فى مسابقة الدورى الممتاز.

بدون معرفة السبب طرد العشرى من الملعب

طرد محمد يوسف حكم المبارة مدرب حرس الحدود الكابتن طارق العشرى، وتأخر بدء الشوط الثانى للمبارة بسبب عدم امتثال طارق العشرى لحكم المبارة ووقف حكم المبارة فى منتصف الملعب وبدء ينتظر مرور 25 دقيقة لإلغاء المبارة واحتساب الزمالك فائز بالمبارة وبعد مرور 10 دقائق تراجع العشرى عن قرارة وخرج من الملعب، واستانف حكم المبارة بدء الشوط الثانى.