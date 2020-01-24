ملخص مبارة الزمالك ومازمبى..وفرص تأهل الزمالك لدور 8 فى دورى أبطال أفريقيا

فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة أقيمت مبارة الزمالك مازمبى الكونغولى فى دورى المجموعات من بطولة أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى فى مبارة شهدت تألق فريق نادى الزمالك فى الشوط الأول وتراجع غير مبرر من نادى الزمالك، تصدر فريق مازمبى الكونغولى برصيد 11 نقطة، بينما وصل نادى الزمالك إلى رصيد 8 نقاط فى المركز الثانى، يحتاج الفارس الأبيض نقطة واحدة للصعود إلى دور الثانى، او تعادل فريق اول أغسطس الانجولى مع فريق زيسكو الزامبي، حيث فى حالة تعادل الفريقين يصبح رصيد الفريقين ثلاث نقاط ليصعد رسميا إلى الدور الثانى.

ملخص المبارة

بداء الشوط الأول من المبارة بضغط و استحواذ قوى من فريق الزمالك مستغل عامل الملعب والجمهور الكبير، بدأت فرص اللقاء فى الدقيقة 7 عن طريق حارس مرمى الفريق المازمبى الذى سدد كرة بالخطأ يستحوذ عليها اللاعب مصطفى محمد ويمررها للاعب يوسف أوباما والذى يسددها فى المرمى ولكن يتصدى لها حارس المرمى، فى الدقيقة 12 يمرر اللاعب فرجانى ساسى إلى اللاعب حازم إمام يلعبها عرضية للاعب مصطفى محمد الذى يلعبها ضربة راس ولكن تخرج بجوار المرمى، فى الدقيقة 23 يستلم الكرة اللاعب شيكابالا ويراوغ مدافع مازمبى وتصل الكرة إلى مصطفى محمد الذى يسددها ولكن يتصدى لها حارس مازمبى، فى الدقيقة 39 يستلم اللاعب ماليكا اللاعب مهاجم مازمبى كرة فى منطقة ال6 ياردة يلعبها بضربة رأس ولكن يخرجها اللاعب محمود حمدى الونش، ينتهى الوقت الأصلى للمبارة ويحتسب حكم المبارة دقيقتين وقت بدل ضائع ولكن دون تغير فى نتيجة الشوط الأول وينتهى الشوط الأول بدون أهداف، بدل الشوط الثانى بانخفاض فى اللياقة البدنية للاعبين خاصة شيكابالا وفرجانى ساسى، لم يستطيع نادى الزمالك من خلق فرص مؤكدة فى الشوط الثانى.

تشكيل نادى الزمالك

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل

فى خط الدفاع: محمود حمدى الونش- محمود علاء- محمد عبد الشافى- حازم إمام

خط الوسط: فرجانى ساسى- طارق حامد- يوسف أوباما- شيكابالا- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد