نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم 1 مايو 2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اللقاء الذي يُقام الآن على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا، والجميع الآن يتابع مجريات مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخاصة الجماهير المصرية عشاق النجم المصري محمد صلاح إلى جانب محبي وعشاق ليونيل ميسي والفريقين، ومن هذا المنطلق نستعرض معكم متابعة مستمرة بخصوص ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم الشوط الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أنه قد خاض برشلونة وليفربول مشوار طويل في مباريات دور المجموعات والدور ربع نهائي ذهاباً وإياباً واستطاع الفريقين ونجحا في تحقيق الانتصارات المتتالية والمتواصلة وضمن كلاً منهم الصعود للدور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا، وقد أوقعت القرعة الفريقين وجهاً لوجه ليتنافسا على التأهل لدور النهائي.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم

وانطلقت قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة على ملعب الكامب نو والتي ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ البطولة الأوروبية التي يكون فيها محمد صلاح وميسي في مواجهة واحده وجهاً لوجه، تجدون أدناه متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة برشلونة وليفربول اليوم

انطلق اللقاء وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين ووسط تشجيع كبير من الجماهير في مدرجات مكتملة العدد في ملعب الكامب نو معقل البارسا الذي يعتمد على عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الكبير والهام في البطولة الأوروبية.

وفي الدقيقة 26 من زمن الشوط الاول يسجل اللاعب لويس سواريز لاعب خط هجوم البارسا هدف التقدم لصالح فريقة لتصبح نتيجة المباراة الآن 1-0 لصالح الكتالوني.

انتهاء الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني من المباراة وما زال التقدم في صالح برشلونة بهدف المهاجم لويس سواريز عند الدقيقة 26 في ظل بحث لاعبي الريدز لتعديل النتيجة بقيادة محمد صلاح وماني.

ما زالت نتيجة مباراة برشلونة وليفربول الآن في الشوط الثاني تشير لتقديم البارسا بهدف لويس سواريز وسط ضغوط كبيرة من عناصر ليفربول بحثاً عن تعديل النتيجة.

ويسجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقة 75،82 من زمن اللقاء لتكون نتيجة مباراة برشلونة وليفربول حتى الآن 3-0، وينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويُعلن الحكم خمسة دقائق وقت بدل ضائع، وتنتهي الخمسة دقائق المعلنة من جانب حكم اللقاء ويخسر رفاق محمد صلاح بثلاثية قاسية في لقاء الذهاب.

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