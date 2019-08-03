ملخص نتيجة بي اس جي ضد رين ” psg vs rennes ” اليوم 2-1

بي اس جي يحرز كأس الأبطال الفرنسي والذي لم يغب عن خزائنه منذ ستة أعوام حيث فاز فريق باريس سان جيرمان اليوم على رين في نهائي كأس الأبطال، وسبق لرين أن انتزع كأس فرنسا من العملاق الباريسي الموسم المنصرم بعد فوزه عليه في ركلات الترجيح.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد رين

إنطلقت المباراة قوية بين الفريقين مع أفضلية للنادي الباريسي المستحوذ على الكرة، لكن الأمور جرت عكس ماكان متوقعا، حيث تمكن رين من تسجيل هدف التقدم بعد مرور ثلاثة عشر دقيقة فقط على المباراة، بعد الهدف شهدت المباراة هجوما رهيبا من باريس سان جيرمان الذي سيطر بنسبة خمس وسبعين في المائة، لكن الدفاع رين وقف سدا منيعا أمام جميع محاولات بي اس جي الذي فشل في معادلة النتيجة لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم رين بهدف نظيف.

في الشوط الثاني من المباراة بقي ال بي اس جي مسيطرا على المباراة وسط غياب تام من الفريق المنافس، لينجح المهاجم الشاب كليان مبابي في تسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين نجح البديل أنخيل دي ماريا، في إحراز الهدف الثاني للفريق الباريسي، ضغط بي اس جي تواصل، لكن النتيجة بقيت على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين مقابل هدف، شاهد أيضا: توفت صائمة وأوصت بألا يلمس أحد جسدها عند وفاتها، ما لا تعرفه عن الفنانة مديحة كامل في ذكرى ميلادها الـ73 وليحرز البي اس جي لقب كأس الأبطال الفرنسي للمرة السابعة على التوالي.