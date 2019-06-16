ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا |0-2| في مرحلة المجموعات من كوبا أمريكا copa america

از المنتخب الكولومبي على نظيره المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب أرينا فونتي نوفا، في مرحلة المجموعات من بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019.

وسيطر الكولومبيون طيلة الشوط الأول من المباراة وتحصلوا على خطيرة كانت قد تضعهم في المقدمة لكن الدفاع الأرجنتيني وقف أمام تلك الهجمات لينتهي شوط المباراة الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني من المباراة تحسن أداء المنتخب الأرجنتيني حيث أصبح المسيطر، لكن جرت الأمور عكس ما كان متوقعا روجر مارتينيز يسجل الهدف الأول لكولومبيا في الدقيقة الواحدة والسبعين من المباراة، تواصل ضغط المنتخب الأرجنتيني بحثا عن هدف يعيد المباراة إلى نقطة البداية، لكن الكولومبيين استطاعوا تعزيز تقدمهم بهدف ثان قبل إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق عن طريق اللاعب دوفان زاباتا.

وحافظ الفريق الكولومبي على تقدمه إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد ويتصدر المجموعة ب مؤقتا فيما يتذيل منتخب التانغو المجموعة برصيد صفر نقطة.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني المباراة القادمة أمام منتخب الباراغواي يوم العشرين من الشهر الجاري وسيلعب التانغو مباراته الأخيرة أمام منتخب قطر في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ويتمنى الكثير من عشاق كرة القدم أن يحصل المهاجم الأرجنتيني على هذه البطولة مع منتخب بلاده حيث لم يفز مع بلاده بلقب قاري مع بلوغه نهائي هذه البطولة مرتين وبلوغه نهائي كأس العالم 2