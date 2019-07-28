ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك والأهلي |1-0| في القمة الأخيرة من الدوري المصري

في واحدة من أهم المباريات للجماهير العربية يلاقي اليوم نادي الزمالك في المباراة الأخيرة للفريقين في الدوري المصري الممتاز، ومع أن الأهلي قد حسم الدوري المصري مسبقا إلا أن لهذه المباراة قيمتها الخاصة فهي بمثابة نهائي حتى وإن كانت ودية.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد سبع وسبعين نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد خمس وسبعين نقطة، يذكر أن الزمالك فاز بمباراته الأخيرة بثلاثة أهداف لهدف وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها نادي الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تنطلق المباراة على تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة تماما بتوقيت غرينتش، وستقام المباراة على ملعب برج العرب كما ستنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون سبورت.

تشكيل الزمالك والأهلي

عماد السيد عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز أحمد سيد زيزو فرجاني ساسي محمد إبراهيم طارق حامد إبراهيم حسن، عمر السعيد

تشكيل الأهلي

محمد الشناوي علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة- محمد هاني رمضان صبحي – عمرو السولية – وليد سليمان – حمدي فتحي – حسين الشحات وليد أزارو.

نتيجة مباراة الزمالك والأهلي

في الشوط الأول من المباراة شهد اللقاء أداء متميزا من كلا الفريقين لكن الأهلي كان أفضل ورغم الفرص المتاحة لتغيير النتيجة إلا أن الشوط الأول من المباراة إنتهى على التعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة ظل التعادل قائما وقبل اكتمال الستين دقيقة تمكن علي معلول من تسجيل هدف المباراة الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل السلبي.