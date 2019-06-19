ملخص نتيجة مباراة البرازيل ضد فنزويلا |0-0| في كوبا أمريكا

تعادل المنتخب البرازيلي سلبا مع نظيره الفنزويلي في المباراة التي جمعت الفرقين اليوم، ورغم السيطرة الكبيرة والهجمات الخطيرة من منتخب السيلساو إلا أن المنتخب الفنزويلي ذاد عن عرينه بكل شراسة ،لينجح في اقتناص نقطة ثمينة من العملاق منتخب البرازيل الذي بات يتصدر مجموعته برصيد أربع نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بيرو، فيما رفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

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ملخص مباراة البرازيل ضد فنزويلا دقيقة بدقيقة

الدقيقة 90+7 نهاية المباراة على التعادل السلبي

الدقيقة 90+5 ركنية لمنتخب البرازيل

الدقيقة 90+2 هجمات متتالية من البرازيل

الدقيقة 90 نهاية الوقت الأصلي للمباراة

الدقيقة 88 الحكم يلغي الهدف بعد عودته لتقنية الفار

الدقيقة 87 جوووول للمنتخب البرازيلي عن طريق كوتينيو

الدقيقة 85 خمس دقائق قبل نهاية المباراة

الدقيقة 85 سيطرة برازيلية على مجريات

الدقيقة 78 المنتخب الفنزويلي يدافع بكل شراسة رغم الهجوم الرهيب من البرازيل

الدقيقة 76 هجوم خطير وجيسوس يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء

الدقيقة 75 ربع ساعة على نهاية المباراة والنتيجة مازالت صفر لصفر

الدقيقة 74 ضغط كبير من البرازيليين

الدقيقة 73 ركنية للبرازيل

الدقيقة 72 خروج نيريس ودخول ايفرتون

الدقيقة 71 ضغط عالي من البرازيل بحثا عن هدف

الدقيقة 68 تسديدة قوية من آثر فوق العارضة بقليل

الدقيقة 67 ركنية لصالح البرازيل

الدقيقة 64 هجمة مرتدة لفنزويلا لكنها لا تشكل أي خطورة

الدقيقة 60 الحكم يلغي هدف جيسوس بداعي التسلل

الدقيقة 57 خروج كاسيميرو ودخول فيرناندينيو

الدقيقة 54 تسديدة من فيرمينو لكن بدون عنوان

الدقيقة 53 تحسن نسبي في أداء منتخب فنزويلا

الدقيقة 50 جيسوس يكاد يفتح النتيجة للبرازيل

الدقيقة 49 هجوم خطير من البرازيل لكن الدفاع الكولومبي يقف سدا منيعا في وجه كل هجمة

الدقيقة 46 بداية الشوط الثاني ودخول جيسوس

الدقيقة 45+1 نهاية الشوط الأول البرازيل 0 فنزويلا 0

الدقيقة 45 إنتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة

الدقيقة 43 هجمة معاكسة من فنزويلا واليسون يتصدى للكرة

الدقيقة 41 بطاقة صفراء لكاسيميرو

الدقيقة 38 هجوم خطير من البرازيل والحكم يلغي هدف فيرمينو بداعي وجود خطأ

الدقيقة 36 هجوم معاكس لفنزويلا والدفاع البرازيلي ينقذ الموقف

الدقيقة 34 ركنية المختار البرازيلي

الدقيقة 32 تسديد قوية من ألفيس لكن إلى خارج الميدان

الدقيقة 30 البرازيل 0 فنزويلا صفر

الدقيقة 27 هجوم كثيف للمنتخب البرازيلي وتكتل دفاعي محض من فنزويلا

الدقيقة 25 هجمة خطيرة من المنتخب الفنزويلي تتحول إلى ركنية

الدقيقة 23 هجوم خطير من كوتينيو لكن الكرة تتحول لضربة مرمى

الدقيقة 22 ركنية لصالح المنتخب الفنزويلي

الدقيقة 21 نسبة الاستحواذ 82 البرازيل 18 فنزويلا

الدقيقة 20 هجمة خطيرة من المنتخب الفنزويلي

الدقيقة 18 ضغط هجومي رهيب من البرازيل

الدقيقة 16 رتشاريلسون يسدد بقوة لكن الحارس يبعدها إلى ركنية

الدقيقة 15 نيريس يفشل في تسجيل الهدف الأول للبرازيل

الدقيقة 13 هجوم خطير من منتخب البرازيل لكن الى خارج أرضية الملعب

الدقيقة 11 هجوم فنزويلي معاكس وتسديد من بعيد والحارس يتصدى

الدقيقة 10 رأسية من الفيس تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

الدقيقة 9 هدف برازيلي محقق يضيع

الدقيقة 7 تسديدة فنزويلية من بعيد لكنها تصطدم بالدفاع

الدقيقة 4 ضغط هجومي من البرازيل وتراجع لاعبي فنزويلا

الدقيقة 3 ركنية لصالح المنتخب البرازيلي

الدقيقة 1 انطلاق المباراة بين البرازيل وفنزويلا