نتيجة مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تجاوز المنتخب الجزائري عقبة المنتخب الغيني وذالك بعدما فاز عليه في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019، وذالك بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

ملخص نتيجة مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا

دخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة وكاد أن يفتتح النتيجة مبكرا لولا سوء الحظ الذي لازم بعض اللاعبين، وفي الدقيقة الرابعة والعشرين تمكن اللاعب يوسف البلايلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، واصل المنتخب الجزائري ضغطه على خصمه ومحاصرته في مناطقه حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة واصل المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللعب، ونجح مهاجم مانشستر سيتي في مضاعفة النتيجة للخضر بعد تمريرة رائعة من الجناح الأيسر بن ناصر، وفي الدقيقة الثالثة والثمانين رفع المنتخب الجزائري الغلة إلى ثلاثة أهداف وذاك بعدما سجل لاعبه الشاب آدم وناس، تقدم الخضر تواصل حتى نهاية المباراة ليعبر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ضاربا موعدا مع الفائز من مباراة ساحل العاج ومالي.

ويعتبر المنتخب الجزائري واحدة من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بهذه البطولة، ويقف معه جمهور عربي غفير لمساندته بعد خروج منتخب مصر المستضيف للبطولة وفريق المغرب.

وأصبح الشاب آدم ناس هداف كأس أمم إفريقيا بالتساوي مع السنغالي ساديو مانى والكونغولي سيدريك باكامبو بثلاثة أهداف لكل منهما.