ملخص نتيجة مباراة الريال ضد فنربخشة |5-3| اليوم في كأس أودي

فاز الريال مدريد على فنربخشة في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على ملعب أليانز أرينا في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودي، ليحقق زيدان فوزه الأول في المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

دخل الفريق التركي أجواء اللقاء مبكرا ليحرز الهدف الأول في اللقاء بعد مرور خمس دقائق فقط من صافرة البداية، وبعد بعد دقائق كاد فنربخشة يسجل الهدف الثاني، وفي الدقيقة الثانية عشرة سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للمرينغي، الريال واصل صحوته ونجح في تسجيل ثاني الأهداف بواسطة المخضرم بنزيما.

فنربخشة اعتمد على الهجمات المرتدة والتي كانت فعالة حيث نجح في إحراز التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين،يمكنك مشاهدة: متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول ضد ليون اليوم |2-1| تعادل إستمر حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني وبعد مرور ثماني دقائق على انطلاقته نجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثالث له في اللقاء والثالث لفريقه، فرحة الريال بالتقدم لم تدم طويلا حيث أدرك توفان التعادل للفريق التركي في الدقيقة الثامنة والخمسين، بعده بثلاث دقائق فقط سجل المدافع ناتشو هدف التقدم للريال، بعد هدف ناتشو سن الريال هجوما رهيبا على خصمه لكن اللاعبين أضاعو عديد الفرص السانحة، وفي الدقيقة الثمانين سجل ماريانو دياز الهدف الخامس للنادي الإسباني، لتبقى النتيجة على حالها حتى إعلان الحكم نهاية اللقاء.