ملخص نتيجة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.. الأبيض يتوج باللقب

فاز نادي الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الأفريقي وذالك بعد تغلبه على ضيفه نادي نهضة بركان المغربي في إيابنهائي البطولة في المبارة التي جمعت الناديين اليوم على استاد برج العرب في قمة كروية مثيرة.

ملخص المباراة

دخل النادي المباراة بقوة وكان قريبا من التسجيل ،حيث إنفرد مهاجمه حمدي لاتشير بجنش لكنه صوب الكرة فوق المرمى، وأهدر أوباما فرصة تسجيل الهدف الأول للزمالكن وسيطر نادي الزمالك على الكرة معتمدا على الهجوم في ما تراجع النادي البركاني إلى الدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة والتي كانت خطيرة في بعض الأحيان، وضيع كلا الفريقن فرصا خطيرة، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف إلى أن اعلن الحكم نهاية الشوط الاول من المبارة.

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شهد الشوط الثاني من المباراة هجوما مكثفا من النادي المصري، وفي الدقيقة الرابعة والخمسين إحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد عودته غلى تقنية الفار سددها بنجاح محمود علاء، واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللعب، وكاد زيزو يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أوباما لكن كرته علت المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تم طرد لاعب نهضة بركان نمساوي.وقد إنتها المباراة بهدف وحيد للزمالك وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها نهضة بركان في مباراة الذهاب، ليحتم الفريقان إلى ركلات الجزاء والتي إبتسم الحظ فيها للنادي المصري وسط تالق كبير من جنش الذي صد تسديدتين، حيث فاز الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.