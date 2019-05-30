ملخص نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وحصيلة لقاء الأهرام وحرس الحدود وجدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك ضد الإنتاج الحربي،في مبارته رقم ثلاثين في الدوري المصري الممتاز الممتاز فرط نادي الزمالك في فرصة الإقتراب أكثر من نادي الأهلي وذالك عندما اكتفى بالتعادل مع الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على ملعب بتروسبورت.

وبعد إنتهاء الشوط الأول من المباراة على التعادل التعادل السلبي، تمكن المهاجم المغربي خالد بوطيب من إفتتاح النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يدرك معاذ الحناوي التعادل للإنتج الحربي في الدقيق الرابعة والخمسين من علامة الجزاء.

وفي مباراة أخرى تعادل نادي بيراميدز مع حرس الحدود بهدف لكل منهما جاء هدف بيراميدز في الدقيقة السادسة والعشرين من إمضاء الاعب إيريك تراوري، قبل أن يدرك حرس الحدود النتيجة في الدقيقة الثالثة والثمانين بواسطة لاعبه إبراهيم كوني.

ليرفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى سبعين نقطة في المركز الثاني مع إنتهاء مبارياته في الدوري.

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