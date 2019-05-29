ملخص نتيجة مباراة تشيلسي ضد ارسنال |4-1|في الدوري الأوروبي..ساري يتوج بأول لقب في مسيرته

تشيلسي ضد ارسنال،توج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي وذالك عقب فوزه الكبير على نادي أرسنال الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب باكو في أذربيجان.

دخل نادي تشيلسي المباراة بقوة وكان الأخطر طيلة الشوط الأول من المباراة وتحصل على عدة فرص سانحة للتسجيل لكن العملاق بيتر تشيك حال ذالك ليتنهي الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني الذي شهد الكثيرة من الإثارة لم تمض أربع دقائق على إنطلاقته حتى تمكن النجم الفرنسي أوليفييه جيرو من تسجيل الهدف الأول للبلوز، واصل لبلوز ضغطهم ونجحو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز، المد الأزرق تواصل ليحصل الفريق على ركلة جزاء إنبرى لها بنجاح المهاجم البلجيكي إيدين هازارد، وفي الدقيقة الثامنة والستين نجح ايوبي في تقليص النتيجة لأرسنال، لكن هازارد عاد وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

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وبهذه النتيجة توج نادي تشيلسي بأول لقب له تحت قيادة مدربه الإيطال ماوريسيو ساري، ويع هذا اللقب الأول لساري في مسيرته، وفشل أرسنال في الوصل إلى دوري أبطال أوروبا حيث كان تأهله للمابقة مرتبطا بفوزه بلقب الدوري الأوروبي وقد فشل في ذالك.