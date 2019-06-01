ملخص نتيجة مباراة توتنهام ضد ليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب واندا ميتروبوليتانو محط أنظار الملايين من عشاق كرة وذالك للقاء الكبير الذي يجمع الناديين الإنجليزيين ليفربول وتوتنهام حيث يعتبر هذه المرة الثانية التي يصل فيها ناديين إنجليزيين إلى النهائي بعد مباراة الشياطين الحمر وتشيلسي.

ويسعى نادي ليفربول إلى مواصلة الأداء الرائع في البطولة خصوصا بعد إقصاء الريدز العملاق الكتالوني برشلونة عند قلب تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز بأربعة في مباراة الإياب.

وقد وصل السبيرز إلى نهائي المسابقة عندما أقصى نادي أياكس الهولندي العنيد الذي أقصى كبار أوروبا مثل الريال مدريد ويوفنتوس

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ملخص مباراة توتنهام ضد ليفربول

دخل الريدز المباراة بقوة وتحصلو على ضربة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة سددها بنجاح المهاجم المصري محمد صلاح، وتشهد المباراة سيطرة كبيرة للسبيرز رغم تأخرهم بهدف نظيف حيث تبلغ نسبة الإستحواذ خمسة وستين في المائة مع خمس وثلاثين لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب

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