ملخص نتيجة مباراة تونس ضد غانا وجدول مواجهات الدور الربع النهائي من أمم إفريقيا

بلغ المنتخب التونسي ربع نهائي كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 وذلك بعد تغلبه على منتخب غانا في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل لتكتمل جميع الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ودخل المنتخب التونسي المباراة بقوة وكان المسيطر طيلة الشوط الأول من المباراة، ورغم السيطرة الكبيرة للمنتخب التونسي إلا أنه فشل في التسجيل لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني من المباراة تحسن أداء منتخب غانا حيث حصل على عدة كانت سانحة له للتقدم في النتيجة، وفي الدقيقة السابعة والستين دخل نجم منتخب تونس وهبي الخزري الذي زاد من قوة الهجوم التونسي الذي نجح في التقدم في النتيجة في الدقيقة الثالثة والسبعين عن طريق المهاجم طه الخنيسي، تقدم نسور قرطاج إستمر حتى الدقائق الأولى من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل البديل رامي بدوي هدف في مرماه لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

في الأشواط الإضافية حاول التونسيون التقدم في النتيجة وذلك عن طريق التسديد عن بعد لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي فاز فيها المنتخب التونسي بخمس ركلات مقابل أربع للنجوم السوداء، ليصعد الفريق إلى الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا.

مواجهات الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا

السنغال ضد بنين

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا

الجزائر ضد كوت ديفوار

مدغشقر ضد تونس