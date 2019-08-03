ملخص نتيجة مباراة دورتموند ضد البايرن |2-0| في كأس السوبر

دورتموند ضد البايرن في كأس السوبر الألماني حيث فاز بروسيا باللقب للمرة السادسة في تاريخه، ويفشل العملاق البافاري في الحفاظ على لقبه للمرة الرابعة على، وقد قدم بروسيا عروضا في ممتازة في مبارياته التحضيرية عكس بايرن ميونيخ.

ملخص مباراة دورتموند ضد البايرن

سيطر العملاق البافاري في معظم شوط المباراة الأول وبلغت نسبة الاستحواذ مايقارب السبعين في المائة لصالحه لكنه فشل في تسجيل أي هدف رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له وكانت قادرة على حسم المباراة مبكرا لو ترجمت إلى أهداف.

في الشوط الثاني حدث ما لم يكن يخطر على قلب أي متابع للمباراة، حيث تمكن المهاجم الإسباني الخطير باكو ألكاثير من تسجيل هدف التقدم لبروسيا دورتموند بعد ثلاث دقائق فقط من إنطلاق الشوط الثاني من المباراة، بعد هدف بروسيا دورتموند شهد اللقاء ضغطا عاليا من البايرن على خصمه الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الثامنة والستين نجح جادو سانشو في إحراز هدف دورتموند الثاني، دورتموند ظل محافظا على تقدمه رغم كثرة المحاولات والضغط العالي من البايرن إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز دورتموند بهدفين دون على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وليكسر هيمنة عملاق بافاريا التي دامت ثلاث سنين، ويعتبر هذا اللقب هو السادس لدوتموند في البطولة.

إحصائيات المباراة دورتموند ضد البايرن.



ومن نظر إلى الإحصائيات يمكنه رؤية الفارق الكبير بين الفريقين لكن الحظ يلعب دورا مهما.