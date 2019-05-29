ملخص نتيجة مباراة ذوب آهن ضد النصر في دوري أبطال آسيا..التعادل السلبي يحسم اللقاء

ذوب آهن ضد النصر،على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة تعادل نادي النصر السعودي مع ذوب آهن أصفهان في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دوري المموعات من دوري أبطال آسيا، يذكر إلى أن كلا الفريقين قد تأهل إلى دوري الثمن نهائي من دوري ابطال آسيان وتعد هذه المباراة للتنافس على صدارة المجوموعة وتحاشي لقاء الفرق القوية، فيما خرج من المسابقة كل من الزوراء العراقي والوصل الإماراتي الذي يتذيل المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوز واح وخمس هزائم.

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النصر كان الأخطر طيلة المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة بلغت ستين في المائة إلا أن دفاع النادي الإيراني العنيد والحارس وقفا بشراسة في وجه كل محاولات العالمي، ليتنتهي المباراة على التعادل السلبي ولتبقى الأمور كما كانت ذوب آهن في صدارة المجموعة والنصر في المركز الثاني.

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ترتيب المجموعة أ بعد مباراة ذوب آهن ضد النصر