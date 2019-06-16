ملخص نتيجة مباراة مصر ضد غينيا |3-1| اليوم

في إطار تحضيراته لكأس أمم إفريقيا التي ستقام على أرضه والتي ستنطلق قبل أيام فاز المنتخب المصري على نظيره المنتخب الغيني في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ،على ملعب برج العرب.

نتيجة مباراة قطر وباراغواي اليوم في كوبا أمريكا 2019 العنابي يخرج بالتعادل

ودخل المنتخب المصري المباراة بقوة وسيطر منذ إنطلاقتها ونجح نجمه المهاجم مروان محسن في افتتاح النتيجة بعد مرور أحد عشر دقيقة فقط من إنطلاق المباراة، وواصل المنتخب المصري ضغطه على لكنه في فشل في مضاعفة النتيجة في الشوط الأول من المباراة في ظل غياب نجمه الأول مهام ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

في الشوط الثاني من المباراة تحسن الأداء الهجومي للمنتخب الغيني ونجح في معادلة النتيجة في الدقيقة الثالثة والستين من المباراة بواسطة مهاجمه سوباري كابا، انتفض المنتخب المصري بعد دخول نجمه محمد صلاح حيث شهدت المباراة سيطرة مطلقة لعد دخوله ،ونجح أحمد كامل في إعادة التقدم للفراعنة في الدقيقة السابعة والسبعين.

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واصل المنتخب المصري ضغطه لينجح في تأمين الفوز بهدف ثالث قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بأربع دقائق فقط بواسطة لاعبه علي جابر، بقيت النتيجة على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.