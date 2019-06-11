ملخص نتيجة مباراة ألمانيا ضد استونيا وحصيلة لقاء آندورا ضد فرنسا

في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020 حقق منتخب ألمانيا فوزاً ساحقا على منتخب إستونيا بثمانية أهداف دون رد ، ماركو رويس إفتتح النتيجة للماكينات في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة وضاعف غنابري النتيجة بحلول الدقيقة السابعة عشر وفي الدقيقة العشرين سجل ليون غوريتزكا الهدف الثالث للمنتخب الألماني، بعده بست دقائق رفع غوندوغان الحصيلة إلى أربعة أهداف ،وقبل إنتهاء الشوط الأول من المباراة بثمان دقائق عاد رويس ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني من المباراة لم تتغير الـأمور فالماكينات الألمانية مازالت مسيطرة على اللعب، وعاد سيرجي غنابري ليسجل هدف فريقه السادس وهدفه الشخصي الثاني، وضاعف فيرنر النتيجة إلى سبعة أهداف ، وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل ليروي سانى هدف المانيا الثامن.

ورفع المنتخب الألماني رصيده من النقاط إلى إثنتي عشرة نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن آيرلندا الشمالية.

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آندورا ضد فرنسا

وفي مباراة أخرى إكتسح المنتخب الفرنسي مضيفه منتخب آندورا برباعية نظيفة، مبابي إفتتح النتيجة للديوك بعد مرور أحد عشر دقيقة على صافرة البداية، وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين ضاعف وسام بن يدر النتيجة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل توفان الهدف الثالث لفرنسا، وفي الشوط الثاني سجل كورت زوما الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة ح بفارق الأهداف عن منتخب تركيا.