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موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22 -6-2019 فى بطولة كأس الامم الافريقية و القنوات الناقلة للمباراة

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22 -6-2019 فى بطولة كأس الامم الافريقية و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولي في دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الأفريقية ” 2019، التي تقام في مصر، وسوف يلعب المنتخبين علي أستاد الإسكندرية بعد تطوريه وتجديده،ويامل  “منتخب غينيا” في الفوز أمام  ” منتخب مدغشقر” والحصول على ثلاثه نقاط، حيث تواجه المنتخبين في مرتين سابقتين، فى المرة الاولى تعادل المنتخبين أما فى المباراة الثانية فقد ححق منتخب غينيا الفوز  بأربعة اهداف .

 مباراة  غينيا ضد مدغشقر اليوم

موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22 -6-2019 فى بطولة كأس الامم الافريقية و القنوات الناقلة للمباراة

  • المباراة بين :  منتخب غينيا ومنتخب مدغشقر .
  • البطولة :  بطولة كأس الأمم الأفريقية الجولة الاولى فى دور المجموعات .
  • معلق المباراة : نوفل باشي .
  • المباراة ستقام على :   استاد الاسكندرية .
  • القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي إن  سبورت ماكس 1، بي ان سبورت ماكس 2.

موعد مباراة  غينيا و مدغشقر  اليوم

  • الساعة :  8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
  • الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
  • الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
  • الساعة :  11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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