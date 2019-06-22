موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت 22 -6-2019 فى بطولة كأس الامم الافريقية و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة غينيا ومدغشقر اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولي في دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الأفريقية ” 2019، التي تقام في مصر، وسوف يلعب المنتخبين علي أستاد الإسكندرية بعد تطوريه وتجديده،ويامل “منتخب غينيا” في الفوز أمام ” منتخب مدغشقر” والحصول على ثلاثه نقاط، حيث تواجه المنتخبين في مرتين سابقتين، فى المرة الاولى تعادل المنتخبين أما فى المباراة الثانية فقد ححق منتخب غينيا الفوز بأربعة اهداف .

مباراة غينيا ضد مدغشقر اليوم

المباراة بين : منتخب غينيا ومنتخب مدغشقر .

البطولة : بطولة كأس الأمم الأفريقية الجولة الاولى فى دور المجموعات .

معلق المباراة : نوفل باشي .

المباراة ستقام على : استاد الاسكندرية .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي إن سبورت ماكس 1، بي ان سبورت ماكس 2.

موعد مباراة غينيا و مدغشقر اليوم