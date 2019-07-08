منتخب الإمارات يُعسكر في النمسا استعدادا لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن إقامة معسكر تدريبي خارجي بالنمسا لمنتخب الإمارات الأول، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وهي نفسها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، وتقام قرعة التصفيات يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حيث المقر الرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يشارك في القرعة 40 منتخب آسيوي، وسوف يكون منتخب الإمارات في المستوى الأول للقرعة.

تفاصيل معسكر منتخب الإمارات الأول بالنمسا يوليو 2019

يبدأ تجمع لاعبو المنتخب، مساء يوم الجمعة 12 يوليو 2019، صباح يوم السبت تجرى عمليات الكشف الطبي على اللاعبين، ومساء السبت، تسافر طائرة بعثة منتخب الإمارات الأول من مطار دبي لمطار ميونخ بألمانيا، بعدها تتوجه البعثة بالباص إلى مدينة سالزبورج بالنمسا مقر معسكر المنتخب الخارجي.

تعود بعثة منتخب الإمارات الأول من سالزبورج النمساوية إلى مدينة دبي يوم 22 يوليو 2019، وهو تاريخ نهاية المعسكر الخارجي، هذا ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول بيرت فان مارفيك، كان قد أعلن عن قائمة المنتخب بمعسكر النمسا وضمت 27 لاعب، بالتوفيق للأبيض الإماراتي.