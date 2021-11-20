منتخب البحرين للشباب يفوز على فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا 2021

انتهت منذ قليل مباراة البحرين وفلسطين للشباب في افتتاح بطولة غرب آسيا للشباب 2021 حيث حقق المنتخب البحريني الفوز بنتيجة 2-1، ليحرز أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا العراق والكويت واليمن، يذكر أنه تُقام بين فرق المجموعة دوري من دور واحد، على أن يصعد بطل المجموعة ليقابل بطل المجموعة الثانية في النهائي.

مباراة البحرين وفلسطين للشباب

تقدم منتخب البحرين للشباب أولا في الدقيقة 18 من بداية اللقاء عن طريق مبارك حبيب، وفي الدقيقة 45 يحرز فايز طه هدف التعادل لشباب فلسطين، وقبل 6 دقائق من نهاية اللقاء، أحرز عبدالله الصبيحي هدف الفوز للمنتخب البحريني، أقيمت المباراة على ملعب البصرة الدولي، وتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الأولى مؤقتًا لحين نهاية لعبة العراق والكويت، فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة نجم منتخب فلسطين للشباب فايز طه.