منتخب السامبا في النهائي تعرف على موعد نهائي كوبا امريكا الجنوبية

بعد إنطلاق بطولة كوبا أمريكا يوم 15 يونيو و المقامة في البرازيل ، وبعد المنافسة الشديدة على مدار دور المجموعات و أدوار ال16 وال 8 وربع النهائي ، لم يتبقى سوا المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع ، ويشهد النهائي منافسة شديدة بين منتخبي البرازيل صاحب الأرض ومنتخب بيرو ، ويتنافس كل من الارجنتين و تشيلي على المركز الثالث ، وستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع غدا السبت 6/7 في تمام الساعة التسعة بتوقيت القاهرة .

ربع نهائي الكوبا

إنتهى دور ربع النهائي بفوز منتخب البرازيل على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لا شئ ، وبينما إنتهت مباراة تشيلي وبيرو بفوز بيرو بفارق ثلاثة اهداف .

موعد نهائي كوبا امريكا

يفصلنا عن نهائي بطولة كوبا امريكا ايام قليلة حيث من المقرر أن يقام النهائي يوم الاحد القادم الموافق السابع من يوليو في تمام الساعة العاشرة مساءا ، ومن المحتمل أن يلعب المنتخب البرازيلي في غياب اللاعب ويليان لاعب فريق تشلسي بسبب إصابة في اوتار الركبة وأيضا من المحتمل غياب اللاعب فيرناندينيو لاعب فريق مانشستر يونايتد ، أما عن ما يخص إصابات منتخب بيرو ، فليس هناك سوا إصابه اللاعب فارفان .

موعد مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا امريكا

غدا السبت هو الموعد المقرر لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا الأمريكية حيث يواجه المنتخب الارجنتيني منتخب تشيلي في تمام الساعة التاسعه بتوقيت القاهرة .