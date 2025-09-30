منتخب السعودية للناشئين إلى نهائي كأس الخليج تحت 17 سنة بعد ريمونتادا بعشرة لاعبين

نجح منتخب السعودية تحت 17 سنة من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف على العنابي القطري، رغم لعبه بعشرة لاعبين أغلبية المباراة بعد طرد حارسه، ليتأهل أخضر الناشئين إلى مباراة نهائي كأس الخليج 2025 تحت 17 سنة، لينتظر الفائز من نتيجة مباراة العراق والإمارات التي بدأت منذ قليل.

إنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف عن طريق آدم رياض في الدقيقة 28، تعادل منتخب السعودية في الدقيقة 81 عن طريق البديل محمد مؤيد، في الدقيقة 85 يحرز عبد الرحمن سفياني هدف الفوز للمنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية في نهائي كأس الخليج للناشئين

مباراة السعودية للناشئين القادمة سوف تُقام يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 على استاد حمد الكبير أحد الملاعب المونديالية في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب السعودية أثبت أنه قادر بالفعل على تحقيق لقب تلك البطولة، وعد نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.