منتخب السعودية للناشئين إلى نهائي كأس الخليج تحت 17 سنة بعد ريمونتادا بعشرة لاعبين

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهائي كاس الخليج للناشئين موعد نهائي كاس الخليج للناشئين

نجح منتخب السعودية تحت 17 سنة من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لهدف على العنابي القطري، رغم لعبه بعشرة لاعبين أغلبية المباراة بعد طرد حارسه، ليتأهل أخضر الناشئين إلى مباراة نهائي كأس الخليج 2025 تحت 17 سنة، لينتظر الفائز من نتيجة مباراة العراق والإمارات التي بدأت منذ قليل.

إنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف عن طريق آدم رياض في الدقيقة 28، تعادل منتخب السعودية في الدقيقة 81 عن طريق البديل محمد مؤيد، في الدقيقة 85 يحرز عبد الرحمن سفياني هدف الفوز للمنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية في نهائي كأس الخليج للناشئين

مباراة السعودية للناشئين القادمة سوف تُقام يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 على استاد حمد الكبير أحد الملاعب المونديالية في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب السعودية أثبت أنه قادر بالفعل على تحقيق لقب تلك البطولة، وعد نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر.
الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد وطريقة حجز تذاكر مباراة السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين 2025

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي اليوم| تفاصيل اللقاء وترتيب الفريقين- أبطال أسيا…