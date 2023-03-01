منتخب العراق للشباب يهزم إندونيسيا في بداية مشواره بكأس آسيا تحت 20 سنة

تمكن منتخب العراق للشباب بقيادة المدير الفني الوطني عمان محمد، من حصد أول ثلاث نقاط في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2023، والتي بدأت اليوم في أوزبكستان، النقاط التي حصدها المنتخب العراقي جاءت من الفوز على منتخب إندونيسيا بنتيجة 2-0، ليتصدر منتخب العراق المجموعة الأولى مؤقتًا حتى معرفة نتيجة مباراة أوزبكستان وسوريا في نفس المجموعة.

فوز بهدفين على الرغم من طرد شربل شمعون

فاز منتخب العراق للشباب على إندونيسيا بهدفين دون رد، بواقع هدف في كل شوط، تقدم منتخب العراق في الشوط الأول عن طريق حيدر عبد الكريم لاعب نادي الزوراء، ومع نهاية الشوط الأول يحصل لاعب منتخب العراق شربل شمعون على أول بطاقة حمراء في البطولة، ليُكمل الأخضر المباراة بعشرة لاعبين.

في الدقيقة 75 يُهدر عبد الرزاق قاسم ركلة جزاء للعراق، وفي الدقيقة 96 يحرز المهاجم محمد جميل هدف العراق الثاني، منتخب العراق سوق يُقابل أوزبكستان السبت القادم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.