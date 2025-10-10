منتخب العراق يواجه إندونيسيا اليوم في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

يبدأ منتخب العراق مشواره في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا بمقابلة إندونيسيا اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، في ثاني جولات المجموعة الثانية، هي أول مباراة لمنتخب العراق، وثاني مباراة لمنتخب إندونيسيا بعد خسارته أمام السعودية 2-3 في الجولة الأولى.

حكم اللقاء

سوف يكون حكم مباراة العراق وإندونيسيا اليوم هو الحكم الصيني مانينغ، تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، منتخب العراق مدعم بنجومه المحترفين في الدوريات العالمية المختلفة، يواجه منتخب إندونيسيا المتطور.

موعد المباراة

المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس الرياضية، موعد مباراة العراق وإندونيسيا تبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت بغداد، الساعة 9.30 مساء بتوقيت ألمانيا، الساعة 8.30 مساء بتوقيت جرينتش.