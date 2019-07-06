منتخب الفراعنة يودع بطولة الأمم الأفريقية بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1/0

في إطار متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية2019، و التي تقام على أرض مصر، في النسخة 32 من البطولة الأفريقية، حيث بدأت البطولة في 21 من شهر يونيو الماضي وسوف تستمر إلى 19 يوليو الجاري، وبعد تأهل منتخب مصر إلى دور 16 وذلك بعد فوزه على منتخب زيمبابوي، ومنتخب الكونغو الديمقراطي، ومنتخب أوغندا، اليوم كان أول لقاء لمنتخب مصر في دور 16، والذي جمعه مع نظيره الأفريقي منتخب جنوب أفريقيا، في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 7/7/2019.

أهم تفاصيل الشوط الأول من المباراة

حيث بدأ الشوط الأول بضغط من منتخب جنوب أفريقيا، وتألق حارس منتخب مصر محمد الشناوي، وذلك بعد تصديه لإنفراد على مرماه كاد أن يأتي بهدف لصالح جنوب أفريقيا، وكذلك تألق اللاعب طارق حامد في الشوط الأول من المباراة، كما أضاع النجم محمود تريزيجه فرصه كبيرة وذلك بعد أسيست عالمي من نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وفي نهاية الشوط الأول كاد النجم العالمي محمد صلاح أن يسجل أول أهداف المباراة من ضربة حرة مباشرة.

أهم تفاصيل الشوط الثاني من المباراة

ومع بداية الشوط الثاني كانت الكرة متداولة بين المنتخبين، حيث تبادل الفريقين الهجمات على مرمى بعضهما البعص، أبرزها تسديدة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 54، كذلك تسديدة اللاعب أحمد علي في الدقيقة 56، ثم استمر المنتخب المصري في الضغط، وفي الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني تم دخول اللاعب عمرو وردة بدلاً من اللاعب عبد الله السعيد، وفي الدقيقة 65 كاد النجم محمد صلاح أن ينفرد بالكرة بعد أسيست محمود تريزيجيه، ولكن تم قطعها من طرف دفاع منتخب جنوب أفريقيا، وفي هذه الأثناء تعددت الركنيات لصالح منتخب مصر ولكن بلا أهداف.

ثم تحولت المباراة مرة ثانية لصالح جنوب أفريقيا، ففي الدقيقة 70 كاد اللاعب هلاتشيو أن يسجل هدف في مرمي منتخب مصر عن طريق كرة رأسية، ثم سدد اللاعب ثيمبينكوسي لورش كرة قوية تصدا لها اللاعب محمود علاء، وفي الدقيقة 81 تم دخول النجم وليد سليمان بدلاً من اللاعب محمد النني، ولكن في الدقيقة 85 سجل اللاعب ثيمبينكوسي لورش الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا، لتصبح النتيجة 1/0 لصالح منتخب جنوب أفريقيا، وفي نهاية الشوط الثاني، تم إضافة 4 دقائق من قبل الحكم وقت بدل ضائع.

مصر تخسر من جنوب افريقيا بنتيجة 1/0

ولكن بلا جدوى، فقد انتهت المباراة بفوز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر بنتيجة 1/0، ليتأهل منتخب جنوب أفريقيا للدور ربع النهائي، ليقابل منتخب نيجيريا يوم 10/7 في استاد القاهرة الدولي، بكل الحب والأسف نتقدم للشعب المصري العظيم ولكل الجماهير المصرية الأصيلة بعد هذه الخسارة والخروج من البطولة الأفريقية، التي كنا نأمل أن تكون في عرين مصر، ولكن قدر الله وما شاء فعل.